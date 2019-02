Pakistan droht Indien mit Vergeltungsschlag

Indiens Nationalisten feiern auf den Straßen den Luftangriff auf den Erzfeind Pakistan. © afp Indiens Nationalisten feiern auf den Straßen den Luftangriff auf den Erzfeind Pakistan. © afp



Islamabad/Mumbai. Zwischen den verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan ist der Kaschmir-Konflikt wieder voll entbrannt. Islamabad droht nach einem Luftangriff der indischen Armee auf ein angebliches Trainingslager der radikalislamischen Gruppe Jaish-e-Mohammed (JeM) nördlich von Islamabad mit einem Vergeltungsschlag.

Pakistan werde zu gegebener Zeit an einem gegebenen Ort auf Indiens "ungerechtfertigten Aggressionsakt" reagieren, kündigte Ministerpräsident Imran Khan in Islamabad an. Streitkräfte und Landsleute rief er am Dienstag auf, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitskomitee in einer Dringlichkeitssitzung über eine militärische Antwort auf die Verletzung des pakistanischen Luftraums durch indische Mirage-2000-Kampfjets beraten. Am heutigen Mittwoch soll auf Anweisung Khans die Nukleare Kontrollbehörde zusammentreffen, danach folgt eine Sondersitzung der beiden Parlamentskammern.





JeM, die größte Vereinigung der radikalislamischen Mudschahedin Pakistans, strebt die Rückeroberung des indischen Teils Kaschmirs an. Mehrere Terrorattentate in Indien gehen auf ihr Konto, unter anderem der Angriff auf das Parlament in Mumbai 2011 mit hunderten Todesopfern.

Auch den Anschlag auf eine paramilitärische Polizeitruppe vor zwei Wochen reklamierte die Gruppe für sich. Mit 44 Toten war er der schwerste Angriff auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir seit Beginn des Separatistenaufstandes vor 30 Jahren.

In der Nacht auf Dienstag antwortete Indien mit einem Bombenhagel in einem Vorort der Stadt Balakot rund 50 Kilometer von der Grenze entfernt im Nordosten Pakistans. Es habe sich dort ein Übungslager der Jaish-e-Mohammed befunden. 300 Mitglieder, unter ihnen mehrere Anführer der Terrorgruppe, seien bei dem Lufteinsatz "eliminiert" worden, teilte das indische Außenministerium am Dienstag mit.

"Präventivschlag"

Staatssekretär Vijay Gokhale rechtfertigte die Militäraktion mit neuen JeM-Anschlagsplänen, von denen Indien Kenntnis erlangt habe. Dem pakistanischen Staat wirft die Regierung vor, die Islamistengruppe, die seit 2001 auf der UN-Terrorliste steht, mit Waffen und Logistik bei ihrem Kampf zu unterstützen. "Die Existenz solcher Übungslager, in denen hunderte Dschihadisten trainiert werden können, können ohne Wissen der pakistanischen Behörden nicht existieren", erklärte Gokhale.

Pakistan wies die Behauptungen zurück. Es befinde sich bei Balakot kein Terroristenlager. Auch dementierte die Regierung in Islamabad hohe Verluste oder Schäden. Es habe keine Todesopfer gegeben, man habe die feindlichen Kampfjets erfolgreich abgedrängt. Als "eigennützig, rücksichtslos und erfunden" bezeichnete Außenminister Shah Mehmood Qureshi Indiens Aussagen.

Propaganda ist jedenfalls bei beiden Seiten stets mit im Spiel. In Indien finden in diesem Mai Parlamentswahlen statt; angesichts einer verfehlten Wirtschaftspolitik und sinkender Popularitätswerte setzen Misterpräsident Narendra Modi und seine hinduistisch-nationalistische Bharatiya Janata Party verstärkt auf Sicherheitsthemen. Spannungen mit dem Erzfeind Pakistan und die Zurschaustellung militärischer Stärke kommen da durchaus gelegen.