Suche nach dem Fahrplan zum Frieden

Hanoi. Kim Jong-un war zuerst da. Nordkoreas Machthaber traf Stunden vor dem US-Präsidenten in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ein. Zum Gipfeltreffen mit Donald Trump war er per Bahn angereist: rund 4000 Kilometer in einem grünen kugelsicheren Sonderzug. An die 66 Stunden war Kim unterwegs, bevor er an der chinesisch-vietnamesischen Grenze ins Auto umstieg und nach Hanoi gebracht wurde. Trumps Reise dauerte da kürzer: Mit der Präsidentenmaschine Air Force One brauchte er 20 Stunden dafür, inklusive zwei Tankstopps in Großbritannien und Katar.

Die zweite Zusammenkunft der beiden Staatschefs, acht Monate nach der als historisch bezeichneten ersten in Singapur, ist für heute, Mittwoch, angesetzt. Am Donnerstag finden die Beratungen ihre Fortsetzung. Ihr Gegenstand soll ein möglicher Fahrplan für Frieden und Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel sein. So dreht sich alles um vertrauensbildende Maßnahmen, Etappen auf dem Weg zu einer "Denuklearisierung" Nordkoreas und etwaige Gegenleistungen der USA wie eine Lockerung der Sanktionen gegen das ostasiatische Land.





Zuvor hatte sich die Volksrepublik jahrelang trotz Warnungen und Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats geweigert, Tests mit ballistischen Raketen und Atomversuche zu unterlassen. Das Ziel Pjöngjangs, das der Regierung in Washington jahrzehntelang eine feindselige Politik vorgeworfen hat, war es stets, eine Interkontinentalrakete zu entwickeln, die die USA erreichen kann. Nach eigenen Angaben verfügt das Land mittlerweile über solche Waffen, die demnach der Selbstverteidigung dienen sollen.

Die USA und ihre asiatischen Alliierten fühlen sich durch die nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramme bedroht. Trump und die Führung in Pjöngjang hatten sich 2017 gegenseitig mit scharfen Drohungen überzogen, die weltweit Ängste vor einem Krieg auslösten. Im Vorjahr schließlich gaben die beiden Seiten in Singapur in einer gemeinsamen Erklärung "Sicherheitsgarantien" ab, die freilich nicht näher definiert wurden.

Ende des Korea-Kriegs?

Ob nun in Hanoi Details fixiert werden, war bis zuletzt offen. Die Spekulationen über die Gipfelergebnisse reichten von der Schließung des wichtigen nordkoreanischen Atomkomplexes Yongbyon - bei "korrespondierenden" Gegenleistungen der USA - bis zur Erklärung, dass der Korea-Krieg mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Waffenstillstand offiziell zu Ende sei. Auch wenn ein formeller Friedensvertrag erst ausgearbeitet werden und weitere Parteien umfassen müsste, hätte eine solche Ankündigung große Bedeutung.