Gefährliche Eskalation im Kaschmir-Konflikt

Ein indischer Soldat vor dem Wrack eines abgestürzten Helikopters. © afp/Tauseef Mustafa



Wien/Islamabad/Delhi. Das Video, das die pakistanische Armee veröffentlicht hatte, dauerte genau 46 Sekunden. In dem Video ist ein Mann mit verbundenen Augen zu sehen: "Ich bin ein Offizier der indischen Luftwaffe. Meine Dienstnummer ist 27981", sagt der Mann, der sich als Geschwaderkommandant Abhinandan vorstellt. Das Video ist ein Bild-Tondokument des eskalierenden Konflikts zwischen Pakistan und Indien.

Was war geschehen?





Am Mittwoch hat die pakistanische Luftwaffe nach eigenen Angaben über der Krisenregion Kaschmir zwei indische Militärmaschinen abgeschossen. Zuvor hatte die pakistanische Luftwaffe Bomben auf Ziele im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs abgeworfen. Die indische Luftwaffe ließ Kampfjets aufsteigen, die nach der Darstellung der pakistanischen Armee im pakistanischen Luftraum abgeschossen worden sind. Bodentruppen in der Grenzregion beider Staaten lieferten einander heftige Feuergefechte. Die indische Seite warf Pakistan auch vor, Artillerie gegen Ziele auf indischem Staatsgebiet eingesetzt zu haben. Dabei seien fünf indische Soldaten leicht verletzt worden. Von zivilen Opfern ist derzeit nichts bekannt, der Artilleriebeschuss habe aber nach Angaben eines Vertreters der Verwaltung des Bezirks Poonch Panik in der Bevölkerung ausgelöst. Für die Region gebe es einen Evakuierungsplan. Pakistanischen Angaben zufolge wurden in der Region bereits tausende Menschen in Sicherheit gebracht und Schulen geschlossen. Pakistan sperrte den gesamten Luftraum, Indien schloss einige Flughäfen in der Konfliktregion.







Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation war ein Anschlag pakistanischer Dschihadisten Mitte Februar auf paramilitärische Polizeikräfte im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs. Mindestens 40 indische Polizisten kamen bei dem Anschlag ums Leben. Nach dem Anschlag ist es in einigen indischen Städten zu offenen Anfeindungen gegen Kaschmiris und in einigen Fällen auch zu Übergriffen gekommen: Nach einem BBC-Bericht mussten etwa Studenten aus Angst vor Racheaktionen nach Kaschmir fliehen. In Dehradun, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Uttarakhand im Norden des Landes, sollen einige aus Kaschmir stammende Studenten Opfer von Mob-Übergriffen geworden sein.

Militärische Reaktion

Die indischen Luftstreitkräfte reagierten auf den Anschlag am Dienstag mit einem Luftangriff auf ein Ausbildungslager der islamistischen Gruppe Jaish-e-Mohammad (JeM) in Pakistan.

Der Luftangriff, bei dem nach indischen Angaben mindestens 300 islamistische Kämpfer getötet worden sein sollen, ist die erste derartige Militäraktion Indiens seit einem Krieg zwischen den beiden Nachbarstaaten im Jahr 1971. Pakistan hat allerdings der indischen Version widersprochen und erklärt, dass die indischen Kampfjets abgefangen worden seien.