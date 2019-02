Trump, "Freund" Kim und die "wunderbare Zukunft"

Hanoi. Der Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dabei hatten sich Trump und Kim zuvor zuversichtlich geäußert. Der Gipfel in Zitaten:

"Vietnam gedeiht wie wenige Orte auf der Welt. Nordkorea wäre genauso, und sehr schnell, wenn es atomar abrüsten würde. Das Potenzial ist FANTASTISCH, eine großartige Gelegenheit für meinen Freund Kim Jong-un, wie kaum eine andere in der Geschichte."

(Trump am Mittwochvormittag vor dem Gipfel-Beginn am Abend.)

"Hier sitzen wir heute nebeneinander, und das gibt uns die Hoffnung, dass wir mit der Zeit erfolgreich sein werden. Und ich werde wirklich versuchen, dass das geschieht."

(Kim am Mittwochabend bei der Begrüßung Trumps zum Auftakt des Gipfels nach Angaben seiner Übersetzerin.)

"Es ist eine Ehre, mit dem Vorsitzenden Kim zusammen zu sein."

(Trump am Mittwochabend bei der Begrüßung Kims zum Auftakt des Gipfels.)

"Ich denke, dass Ihr Land enormes wirtschaftliches Potenzial hat. Unglaublich. Unbegrenzt. Und ich denke, dass Sie mit Ihrem Land eine wunderbare Zukunft haben werden - ein großer Anführer. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie das geschieht, und dabei zu helfen, dass es geschieht."

(Trump am Donnerstagvormittag zum Auftakt des zweiten und letzten Gipfeltages.)

"Es gibt Menschen, die diesem Treffen gegenüber skeptisch geblieben sind. Aber ich bin mir sicher, dass alle den Moment beobachten, in dem wir nebeneinander sitzen, als ob sie einen Fantasy-Film sehen würden."

(Kim am Mittwochabend bei der Begrüßung Trumps zum Auftakt des Gipfels nach Angaben seiner Übersetzerin.)

"14.05 Uhr: Der Präsident nimmt an einer Zeremonie zur Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung mit dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea teil."

(Ankündigung des Weißen Hauses vom Mittwochabend zur geplanten Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim zum Abschluss des Gipfels am Donnerstag.)

"Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Jahre viel zusammen sein werden, und ich denke, wir werden auch danach zusammen sein, das heißt nach Abschluss eines Deals."

(Trump am Donnerstagvormittag zum Auftakt des zweiten und letzten Gipfeltages.)

"Keine Eile. Es gibt keine Eile. Wir wollen nur das richtige Abkommen kriegen. Der Vorsitzende Kim und ich wollen das richtige Abkommen kriegen. Geschwindigkeit ist nicht wichtig."

(Trump am Donnerstagvormittag zum Auftakt des zweiten und letzten Gipfeltages mit Blick auf ein Abkommen zur atomaren Abrüstung Nordkoreas.)

"Es ist zu früh, das zu sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich pessimistisch bin. Im Moment habe ich das Gefühl, dass gute Ergebnisse herauskommen werden."

(Kim am Donnerstagvormittag laut Übersetzerin auf die Frage eines Reporters, ob er zuversichtlich sei, dass beim Gipfel eine Einigung erzielt werde.)

"Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Einigung erzielt."

(Statement der Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Donnerstag zu Mittag.)

"Ich hätte heute einen Deal abschließen können, aber das wäre etwas gewesen, womit ich nicht glücklich gewesen wäre."

(Trump am Donnerstagnachmittag bei der Pressekonferenz nach dem vorzeitig beendeten Gipfel.)

"Wir mögen einander einfach. Wir haben eine gute Beziehung."

(Trump bei der Pressekonferenz zu seinem Verhältnis zu Kim.)

"Er hat eine bestimmte Sicht der Dinge. Das ist nicht genau unsere Sicht der Dinge. Aber wir sind uns viel näher als vor einem Jahr."

(Trump bei der Pressekonferenz über Kim.)

"So, das war's. Gut, meine Damen und Herren, ich werde gleich in ein Flugzeug steigen und zu einem wundervollen Ort namens Washington, DC, zurückfliegen. Vielen Dank."