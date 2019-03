Nordkorea widerspricht USA

Hanoi. Nordkorea hat Angaben von US-Präsident Donald Trump zum Verlauf des Gipfels in Vietnam widersprochen. Sein Land habe realistische Vorschläge gemacht, sagte Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho. Trump habe jedoch mehr verlangt. So habe Nordkorea angeboten, für die teilweise Aufhebung von Sanktionen den Atomreaktor in Yongbyon zu demontieren. Das habe Trump aber nicht ausgereicht. Zudem habe Nordkorea den dauerhaften Abbau seiner Nuklear-Produktion - darunter Plutonium und Uran - in Aussicht gestellt.

Der Gipfel zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam war am Donnerstag vorzeitig abgebrochen worden. Trump erklärte, wegen Kims Forderung nach Aufhebung der Sanktionen sei keine Einigung auf eine gemeinsame Linie zur atomaren Abrüstung möglich gewesen. "Es drehte sich alles um die Sanktionen", sagte Trump. "Sie wollten, dass wir alle Sanktionen aufheben." Ri sagte dagegen auf einer Pressekonferenz in Hanoi, Nordkorea habe nicht die vollständige Aufhebung der Sanktionen gefordert, sondern nur eine teilweise.

Die USA wollten weiterhin mit Nordkorea verhandeln, sagte Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders auf dem Rückflug in die USA. Der Präsident habe vom Flugzeug aus mit Südkoreas Präsident Moon Jae In und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe telefoniert und ihnen zugesagt, weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten und den Gesprächsfaden mit Nordkorea nicht abreißen zu lassen.