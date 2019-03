Aufregung um Aussage zu Folteropfer Warmbier

Washington. US-Präsident Donald Trump hat sich im Fall des nach einer Inhaftierung in Nordkorea gestorbenen US-Studenten Otto Warmbier hinter Machthaber Kim Jong-un gestellt - und damit in Washington für Fassungslosigkeit gesorgt. Trump sagte nach Ende des ergebnislosen Gipfels in Hanoi mit Kim, er habe über Warmbier gesprochen. Kim "sagt mir, dass er nichts darüber wusste, und ich nehme ihn beim Wort". Er, Trump, glaube wirklich nicht, dass die oberste Führung davon etwas wusste.

Die Eltern des gestorbenen US-Studenten haben daraufhin Trump widersprochen und Kim Jong-un für den Tod ihres Sohnes verantwortlich gemacht: "Kim und sein teuflisches Regime" seien verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung. "Keine Ausreden oder überschwängliches Lob können daran etwas ändern."





Warmbier war Anfang 2016 nach einer Gruppenreise in Nordkorea bei der Ausreise festgenommen und wegen "feindlicher Handlungen gegen den Staat" zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2017 starb er - er war damals bereits 15 Monate lang im Koma gelegen.

Dass Trump nun Kims Angaben Glauben zu schenkt, sorgte in den USA für empörte Reaktionen. Mit Trump "stimmt etwas nicht", wenn er eher "Gangstern" wie Kim oder Wladimir Putin glaube als den US-Geheimdiensten, sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Auch Republikaner kritisierten Trump für eine zu lasche Haltung gegenüber Kim.