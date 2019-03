Israels Rechte bangt um ihre Siegeschancen

Tel Aviv. Benjamin Netanjahu ist schon jetzt der längst regierende Ministerpräsident Israels. 13 Jahre steht er - mit Unterbrechung - an der Spitze der Regierung. Amtsmüde ist er aber keineswegs. Bei den vorgezogenen Wahlen am 9. April will sich der 69-Jährige für eine weitere fünfjährige Amtsperiode bestätigen lassen. Die drohende Anklage wegen Korruptionsverdachts in drei Fällen dürfte die Aussichten aber erheblich schwächen, zumal sich gegen Netanjahus ultrarechte Koalition jüngst ein ernstzunehmendes Konkurrenzbündnis formiert hat. Diesem werden gute Chancen nachgesagt, stärkste Kraft im Land zu werden.

Nicht nur Netanjahus Likud-Partei wird zunehmend nervös, auch bei den Verbündeten herrscht Anspannung. Nachdem der Generalstaatsanwalt am Donnerstag öffentlich eine Anklageempfehlung gegen Netanjahu ausgesprochen hatte, stellten sich die Koalitionspartner nun demonstrativ hinter den Premier. "Wie wir von Anfang an gesagt haben, für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gilt die Unschuldsvermutung so wie für jeden anderen Bürger im Land auch", ließ die Partei "Die Neue Rechte" verlautbaren. Auch die ultraorthodoxen Parteien Shas und Vereinigtes Thorajudentum sowie Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, der im November aus Ärger über die seiner Ansicht nach zu palästinenserfreundliche Politik die Koalition verlassen hatte, stellten sich hinter Netanjahu. Laut einem Bericht von "ynet" äußerte sich lediglich Finanzminister Moshe Kahlon zunächst nicht.





Netanjahu selbst hatte zuvor bereits von einer "Hexenjagd" gegen ihn und seine Familie gesprochen und erklärt, er werde alle Anklagepunkte widerlegen.

Noch ist nicht sicher, ob es tatsächlich zu einer Anklage kommt - und wann. Zwar machte Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit deutlich, dass er eine Anklage wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue für gerechtfertigt hält, doch folgt nun noch eine Anhörung Netanjahus. Erst dann trifft die Justiz ihre endgültige Entscheidung.

Die Vorwürfe wiegen schwer. So soll sich Netanjahu im Tausch für politische Gefälligkeiten positive Presseberichte erkauft haben. Der Telekommunikationsfirma Besek habe er Vorteile bei der Regulierung gewährt, dafür sollte die vom selben Chef geführte Nachrichten-Website "Walla" auf kritische Berichte über ihn und seine Politik verzichten. Für denselben Zweck soll sich Netanjahu auch um eine geheime Absprache mit der israelischen Zeitung "Jediot Ahronot" bemüht haben - im Tausch für ein Gesetz, das die Verbreitung eines Konkurrenten der Zeitung eingedämmt hätte. Im dritten Fall geht es um Luxusgeschenke reicher Persönlichkeiten für finanzielle und persönliche Gefallen, die diese erhalten haben sollen. Die Ermittlungsbehörden hatten über knapp drei Jahre ermittelt.

Öffentlicher Druck

Wann die Anhörung Netanjahus stattfinden soll, war zunächst unklar. Bis zu einer endgültigen Entscheidung über eine Anklage kann noch bis zu einem Jahr vergehen.

In Umfragen vor der Entscheidung des Generalstaatsanwaltes lag Likud knapp vorn. Zugleich sprachen sich aber 52 Prozent der Bevölkerung für einen Rücktritt Netanjahus aus, sollte es eine Anklageempfehlung geben. Nur 35,5 Prozent waren in der Umfrage des Israelischen Demokratie-Institutes (IDI) der Ansicht, Netanjahu könne in diesem Fall Ministerpräsident bleiben. Eine Anklage würde selbst einen Teil der ultrarechten Wählerschaft davor abschrecken, Netanjahus Partei ihre Stimme zu geben, sind Beobachter überzeugt. Der öffentliche Druck ist also groß.

Sollte Netanjahu wegen Bestechlichkeit tatsächlich verurteilt werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Im Falle einer Verurteilung wegen Betrugs und Untreue könnten es bis zu drei Jahre Haft sein. Eine Verhängung der Höchststrafe gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich. Es wäre das erste Mal in Israels Geschichte, dass gegen einen amtierenden Regierungschef Anklage erhoben wird. Als Oppositionsführer hatte Netanjahu 2008 den damaligen Regierungschef Ehud Olmert zum Rücktritt gedrängt, als dieser unter Korruptionsverdacht stand.