"In dem Moment, wo ihr es hört..."

Juan Guaidó rief am Montag in Venezuela wieder zu Massendemonstrationen auf. Im Bild ein Anhänger Guaidós mit Konterfei.

Caracas. "Venezolanische Brüder! In dem Moment, wo ihr meine Nachricht hört, bin ich schon am Weg zurück in mein Zuhause, in unser Zuhause..." Diese Audio-Nachricht verbreitete Juan Guaidó am Montag im Internet über Soundcloud und Twitter. Danach rief er zu einer Massendemonstration gegen Staatschef Nicolás Maduro auf, dem Guaidó sowie der Rest der Opposition die Legitimation für dessen zweite Amtszeit absprechen.

Juan Guaidó hatte sich deswegen zu Beginn der zweiten Amtszeit Maduros im Jänner zum interimistischen Übergangspräsidenten ausgerufen. Der Oberste Gerichtshof hatte ihn daraufhin mit einem Ausreiseverbot wegen laufender Ermittlungen belegt. Eine Festnahme Guaidós war laut Beobachtern wahrscheinlich zu brisant. Schließlich haben sich international alle Augen auf Venezuela gerichtet.





Doch vor eineinhalb Wochen, am 23. Februar, widersetzte sich Guaidó dem Verbot und reiste ins benachbarte Kolumbien - im Zuge des Chaos um die blockierten Hilfslieferungen und das Solidaritätskonzert an der Grenze. In den darauffolgenden Tagen besuchte Guaidó Brasilien, Paraguay, Argentinien und Ecuador und ließ sich mit den jeweiligen Staatschefs beim Händeschütteln ablichten.

Guaidó landete während der Protestkundgebung

Guaidós Gegenspieler Maduro hat angekündigt, dass sich Guaidó wegen der unerlaubten Ausreise in Venezuela vor Gericht verantworten muss. So wird es nun spannend, wie sich Maduro in den nächsten 24 Stunden verhalten wird.

Die Rückreise von Guaidó hat ja schon geheimnisvoll begonnen. Unklar war lange, wann genau und wie Guaidó zurück ins Land kommen will. Um 17 Uhr MEZ,

12 Uhr Ortszeit, landete Guaidó schließlich in Caracas. Mitten in der Demonstration, die seit einer Stunde bereits die Straßen der Hauptstadt beherrschte, und mithilfe derer Guaidó sich wohl vor etwaigen Zugriffen seitens des Sicherheitsapparats abschirmen möchte.

Der 35-jährige Guaidó hat Maduro öffentlichwirksam gewarnt, ihn am Montag bei seiner Rückkehr in seine Heimat festnehmen zu lassen. Ihn zu "entführen" wäre "zweifellos einer der letzten Fehler" der Maduro-Regierung, sagte Guaidó, der seine Rückkehr eine "historische Herausforderung" nannte. Für den Fall einer Festnahme habe er "Vorsorge getroffen, was geschehen solle", sagte Guaidó, ohne Details zu nennen.

Guaidó ist inzwischen von rund 50 Staaten, darunter Österreich, als Übergangspräsident anerkannt. Er will Maduro aus dem Amt drängen und Neuwahlen organisieren.

Die USA drohten Maduro mit nicht näher genannten Konsequenzen, sollte Guaidó festgenommen werden. Wenn Maduro das täte, würde er damit nur seinen Abgang beschleunigen, sagte US-Sicherheitsberater John Bolton.

Auch de EU warnte die venezolanische Regierung vor einer Festnahme Guaidós bei dessen Heimkehr. In einer Erklärung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini vom Samstagabend hieß es, jegliche Maßnahme, die Guaidós "Freiheit, Sicherheit oder persönliche Integrität" gefährde, werde die Spannungen erheblich eskalieren. Auch die USA und andere Verbündete äußerten sich besorgt um seine Sicherheit.

Nach Einschätzung von Beobachtern in Venezuela steht Maduro vor einem Dilemma: Wenn er Guaidó festnehmen lässt, muss er erneut mit scharfer Kritik im In- und Ausland rechnen, wie der Politikexperte Luis Salamanca betont. Wenn er ihn aber unbehelligt einreisen lasse, werde dies als weiterer Autoritätsverlust für den unter Druck stehenden Staatschef gewertet. Eine militärische Intervention muss Maduro nach Einschätzung von Experten indes weiterhin nicht fürchten.