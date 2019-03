Nordkorea: Satellitenfotos zeigen neue Aktivitäten in Raketenanlage

Die Anlage in Sohae auf Satellitenbildern. © reuters Die Anlage in Sohae auf Satellitenbildern. © reuters



Seoul. Nach dem ergebnislos zu Ende gegangenen Gipfeltreffen in Hanoi haben US-Experten in einer Raketentestanlage in Nordkorea neue Aktivitäten beobachtet.

Die neuen Aktivitäten seien zwei Tage nach dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un festgestellt worden, so das in Washington ansässige Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS). Dies könne darauf hinweisen, dass Nordkorea nun "Entschlossenheit" zeigen wolle, erklärten die Wissenschafter, die sich auf Satellitenfotos stützten. Das deute darauf hin, dass sie "absichtlich und zielgerichtet" seien, um Nordkoreas Forderung nach einer Lockerung der Sanktionen Nachdruck zu verleihen. Die Anlage sei seit August 2018 stillgelegen.





Von der Anlage in Sohae waren 2012 und 2016 Trägerraketen mit Satelliten gestartet. International wurden die Starts als verschleierte Tests ballistischer Raketen gewertet und scharf verurteilt. Auf dem Gelände befinden sich eine Testanlage für Raketenantriebe und eine Abschussrampe.

Laut CSIS wurde bei den Satelliten-Trägerraketen Technologie von interkontinentalen Raketen verwendet. Bei einem Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in hatte Kim im vergangenen Jahr zugesagt, die Anlage zu schließen. Bilder vom August deuteten auf den Rückbau eines Prüfstands hin.

Steht Raketentest bevor?

Nach Informationen der Website 38 North könnte der Wiederaufbau der Anlage von Sohae bereits vor dem jüngsten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kim Jong-un begonnen haben. Die Wiederaufbaumaßnahmen hätten irgendwann zwischen dem 16. Februar und 2. März begonnen.

Satellitenbilder zeigten, dass eine Konstruktion, mit der Trägerraketen zu einer Startrampe auf Schienen gebracht worden seien, wieder hergestellt worden sei. In einem Briefing von Parlamentsabgeordneten hatte der südkoreanische Geheimdienst kürzlich erklärt, Bauarbeiten auf dem Gelände registriert zu haben.

Ankit Panda von der Föderation Amerikanischer Wissenschafter erklärte, die Bilder deuteten nicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Raketentest hin. Sie könnten aber als "eine Erinnerung an schlimmere Zeiten" gedacht sein und darauf hinweisen, "was auf dem Spiel steht, wenn der Prozess scheitert".

Bei dem Gipfel in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi hatten die USA eine atomare Abrüstung verlangt, Nordkorea forderte eine Aufhebung der wegen seines Atomprogramms verhängten Sanktionen. Es gelang keine Einigung.

Nordkorea hat seit langem mit Lebensmittelknappheit zu kämpfen. Die Lage habe sich nun aber weiter zugespitzt, warnten die Vereinten Nationen am Mittwoch. UN-Koordinator Tapan Mishra erklärte, dadurch sei eine veritable "Lebensmittel-Lücke" entstanden.