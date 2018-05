Warnung vor einem großen, neuen Krieg

Jahr für Jahr geben sich Staatspräsidenten, Regierungschefs, Minister, Chefs internationaler Organisationen, Sicherheitsexperten und Spitzenmanager im Münchner Hotel "Bayerischer Hof" ein Stelldichein. © APAweb/AFP, KIENZLE Jahr für Jahr geben sich Staatspräsidenten, Regierungschefs, Minister, Chefs internationaler Organisationen, Sicherheitsexperten und Spitzenmanager im Münchner Hotel "Bayerischer Hof" ein Stelldichein. © APAweb/AFP, KIENZLE



München/Washington/Moskau. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger hat kurz vor Beginn des internationalen Spitzen-Treffens ein düsteres Bild von der aktuellen weltpolitischen Gefährdungslage gezeichnet. "Wir haben noch nie seit dem Ende der Sowjetunion eine so hohe Gefahr auch einer militärischen Konfrontation von Großmächten gehabt", sagte Ischinger.

Das Misstrauen zwischen den Militärführungen in Moskau und Washington sei abgrundtief. "Es könnte gar nicht schlimmer sein." Damit einher gehe die Gefahr von Missverständnissen, von Fehlkalkulationen, die zu ungewollten militärischen Auseinandersetzungen führen könnten. Diese sei größer, als er sie in den letzten 30 Jahren in Erinnerung habe.

Was die US-Politik unter Präsident Donald Trump angeht, sieht Ischinger Hoffnungszeichen. Vor einem Jahr noch seien bei der Sicherheitskonferenz die Befürchtungen groß gewesen. Inzwischen gebe es einige Anzeichen, dass sich die Dinge etwas beruhigt und in den USA die Kräfte die Oberhand gewonnen hätten, die auf Kontinuität setzen. Insgesamt aber mache sich bemerkbar, dass mit dem weltpolitischen Rückzug der USA eine Ordnungsmacht, ein Weltpolizist, fehle.

Information Bei der bis Sonntag dauernden Münchner Sicherheitskonferenz stehen heuer neben der Handlungsfähigkeit und der Zukunft der EU und den Beziehungen zu Russland und den USA unter anderem die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten sowie Abrüstungsfragen im Mittelpunkt. Mit Spannung wird eine Rede der britischen Premierministerin Theresa May am Samstag zu den künftigen Sicherheitsbeziehungen ihres Landes zur EU erwartet.



Unter den angekündigten hochrangigen Gästen sind auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres , der ukrainische Präsident Petro Poroschenko , der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu , der türkische Premier Binali Yildirim sowie zahlreiche Außen- und Verteidigungsminister, etwa aus Russland Sergej Lawrow . Aus den USA werden neben Verteidigungsminister James Mattis auch der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, H.R. McMaster , und eine Delegation des Kongresses erwartet.

Europafragen im Mittelpunkt bei Kanzlerbesuch

Im Mittelpunkt des Besuchs von Bundeskanzler Kurz stehen Europafragen. Er wird eine Rede zu Europathemen halten und eine Reihe bilateraler Gespräche führen. Am Freitag trifft er mit dem designierten bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zusammen.

Die Europarede des Bundeskanzlers bei der Sicherheitskonferenz ist für den späten Samstagvormittag angesetzt, danach soll Kurz auch an einer Podiumsdiskussion mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki teilnehmen. Für den Nachmittag sind unter anderem Begegnungen mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, dem Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, sowie dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, geplant.

Bereits am späten Freitagnachmittag steht ein Treffen von Kurz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Programm, bei dem es nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt unter anderem um die Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden (PfP) und um den Ukraine-Konflikt gehen wird. Die Gespräche des Bundeskanzlers am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz seien auch im Zusammenhang mit der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 zu sehen, hieß es.