"Der Westen darf nicht hysterisch werden"

Information

Daniel Treisman gilt in den USA als einer der Top-Experten für russische Politik und Wirtschaft. Der 53-jährige, an der Eliteuniversität UCLA (University of California, Los Angeles) lehrende Politikwissenschafter arbeitet nebenbei für das National Bureau of Economic Research, veröffentlicht in Fachblättern wie "Foreign Affairs" und "Foreign Policy" und berät Institutionen wie die Weltbank sowie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Seine Ausbildung begann der aus einer berühmten Akademikerfamilie stammende Treisman - seiner Anfang Februar verstorbenen Mutter Anne, einer Psychologin, verlieh US-Präsident Barack Obama 2011 die National Medal of Science - an der britischen Oxford University. Sein Doktorat machte er 1995 in Harvard.



Treisman ist Autor und Herausgeber von vier Büchern zum Thema Russland, darunter das als Standardwerk geltende "The Return: Russia’s Journey from Gorbachev to Medvedev". Sein jüngstes Werk, "The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin’s Russia", ist Anfang des Monats erschienen.