Der Watschenmann

Washington. "Sehr traurig, dass das FBI all die vielen Signale nicht gesehen hat, die der Schütze der Florida-High-School gesendet hat", schreibt US-Präsident Donald Trump auf Twitter. "Das ist nicht zu akzeptieren." Und im selben Tweet erklärt der US-Präsident auch, weshalb das FBI außerstande war, sich um den 19-jährigen Vollwaisen zu kümmern, der mit legal erstandenen Waffen, unter anderem einer Schnellfeuerwaffe, vergangene Woche 17 Menschen in seiner ehemaligen High School erschossen hat.

Das Bureau "verwendet zu viel Zeit, um eine Verbindung zwischen Russland und der Trump-Kampagne herzustellen - es gibt keine Verbindung. Kehrt zurück zu euren Wurzeln und macht uns alle stolz!", so Trump.

Tatsächlich hat es einen anonymen Anruf beim FBI gegeben, dass das Bureau auf verstörende Einträge in den Sozialen Medien des Täters hingewiesen hatte. Auch der lokalen Polizei soll der Täter wegen seinen Gewaltausbrüchen bekannt gewesen sein.

Mehr als fraglich ist aber, ob das FBI die Toten in Florida ohne den Russland-Ermittlungen verhindern hätte können. Doch so präsentiert sich die vorerst jüngste Anschuldigung, mit der Trump das FBI bedenkt. Erst Anfang Februar kam es zu einem Eklat, als Trump gegen den Widerstand, auch aus der eigenen Regierungsmannschaft, ein Memo veröffentlichen ließ, in dem Trumps Vertrauter Devin Nunes der Bundespolizei und dem Justizministerium Befangenheit in der Russland-Affäre vorwirft. Demokraten und zum Teil auch Republikaner zeigten sich fassungslos, dass ein Präsident das Vertrauen in die Arbeit der eigenen Institutionen derart zerstören will.

Teil des Justizministeriums

Der Gegner, den sich Trump ausgesucht hat, ist nicht irgendwer. Das Federal Bureau of Investigation ist der wohl bekannteste Arm des US-Justizministeriums und sollte dank der Gewaltenteilung theoretisch vor politischem Einfluss gefeit sein. Auch wenn das wohl nicht immer gestimmt hat, ist eines sicher: Noch nie wurden in der Geschichte des Bureaus, das dieses sein hundertundzehnjähriges Bestehen feiert, seine Kompetenzen von einem Präsidenten derart offensiv untergraben.

Die Ermittlungsbehörde hat in dem letzten Jahrhundert etliche Höhepunkte erlebt. Auslandsgeheimdienst (Spionage in Lateinamerika im Zweiten Weltkrieg), Inlandsgeheimdienst (Spionage gegen Kommunisten in den USA) - sowie ein ständig wachsendes Portfolio. Mit der Ermordung von John F. Kennedy fielen plötzlich auch Mordermittlungen von Bundesbeamten in das Reich des FBI. Und mit dem terroristischen Anschlag bei den Olympischen Spielen in München 1972 war klar, dass, wenn dann die Olympischen Spiele in Los Angeles stattfinden (1984), das FBI auch diese Agenden übernehmen muss - Terrorismus-Bekämpfung und Prävention.