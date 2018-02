Gott ist rot

Peking/Wien. "Für mich ist China immer eine Referenzmarke für Größe gewesen. Ein großes Land. Aber weit mehr als ein großes Land, ist es eine große Kultur, mit einer unerschöpflichen Weisheit" - so äußerte sich Papst Franziskus vor einigen Jahren in einem Interview mit der "Asia Times" über die Volksrepublik.

Die gelbe Erde Chinas durfte der Pontifex bisher zwar nicht küssen, aber zumindest überfliegen. 2014 gewährte China zum ersten Mal den Überflug einer päpstlichen Maschine durch seinen Luftraum, 2015 ein zweites Mal. Im traditionellen Telegramm an China während des Überflugs erbat Papst Franziskus den göttlichen Segen für Frieden und Wohlergehen Chinas und erklärte, er sei bereit, China jederzeit zu besuchen.





Wobei der Ausdruck eher als Untertreibung gelten darf, denn nach keinem anderen Land verzehrt sich die päpstliche Sehnsucht derzeit mehr - und dafür ist Franziskus auch bereit, Opfer zu bringen. Opfer, die sowohl für innerkirchliche Debatten als auch diplomatische Irritationen sorgen dürften. Auslöser der aktuellen Diskussionen ist ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Zugeständnis an die Führung in Peking sieben Bischöfe der Staatskirche anerkennen könnte. Besagte Würdenträger gelten als exkommuniziert, was komplizierte historische Hintergründe hat.

"Patriotische Katholiken" leben neben der Untergrundkirche

In China existiert eine katholische Parallelwelt, in der es neben der 1957 von den Kommunisten gegründeten "Patriotischen Vereinigung der Katholiken Chinas" auch eine vom Vatikan unterstützte Untergrundkirche gibt. Sie soll mehr Mitglieder haben als die offizielle Amtskirche, obwohl sie offiziell verboten ist - wenn auch mehr oder weniger geduldet. Zwischen der Volksrepublik China und dem Vatikan herrscht seit 1951 Eiszeit, unter Parteichef Mao Zedong waren die diplomatischen Beziehungen gekappt worden.

Daran hat sich bis heute nichts geändert, der Vatikan ist der letzte europäische Staat, mit dem die Volksrepublik seit der Öffnung des Landes keine offiziellen Kontakte pflegt.

Franziskus möchte dies ändern und begibt sich deshalb auf das kirchenpolitisch verminte Feld der Bischofsernennungen. Nach kirchlichem Recht kann diese allein der Papst vornehmen, damit die Einheit der Glaubensgemeinschaft gewahrt bleibt. Aus diesem Grund wurden auch die sieben chinesischen Bischöfe exkommuniziert, da sie gegen den Willen des Papstes ihre Ernennungen durch die chinesische Staatskirche angenommen haben.