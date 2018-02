Autofahrer unterwegs: Von Mao zu Xi

Xi Jinping bei einer Militärparade in Hong Kong. © afp/Anthony Wallace Xi Jinping bei einer Militärparade in Hong Kong. © afp/Anthony Wallace



Peking/Shanghai/Wien. Chinas Anleger bewiesen am Montag Humor: Nachdem das Politbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei sich am Samstag dafür ausgesprochen hatte, die in der Verfassung für den Staatspräsidenten vorgeschriebene Amtszeitbegrenzung aufzuheben, kam es auf einen Run auf Wertpapiere, die eines der Schriftzeichen für Kaiser (chinesisch Huángdì) in ihrem Firmennamen führen.

Die Aktien von Shenzhen Emperor Technology legten im frühen Handel um satte zehn Prozent zu, die von Anhui Yingjia Distillery kletterten bis zu vier Prozent. Der chinesische Name der Firma beinhaltet die Worte "die Kutsche des Kaisers grüßend". "Mächtiger Kaiser" steckt im chinesischen Firmennamen Harbin VITI Electronics - die Aktien legten in der Spitze über sieben Prozent zu. Der Hang der Chinesen zu Aktien mit Verbindung zu besonderen Anlässen hat in China übrigens Tradition: Als es im November 2016 die ersten Anzeichen für einen möglichen Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA gab, waren die Aktien des Softwareunternehmens Wisesoft gefragt. Der chinesische Name der Firma - Chuan dàzhì shèng" - klingt auf Chinesisch wie "Trumps großer Sieg".





Doch die Zeit für Späße über einen neuen Kaiser von China ist schon wieder vorbei: Als nämlich Nutzer der Twitter-ähnlichen Online-Plattform Weibo Kritik an der Verfassungsänderung übten, wurden diese Tweets umgehend gelöscht. "Wir wandeln uns in Nordkorea", schrieb ein Nutzer, und spielte darauf an, dass die Kim-Dynastie seit Gründung des Staates Ende der 1940er Jahre dort an der Macht ist. "Wir folgen dem Beispiel unseres Nachbarn", schrieb ein weiterer Weibo-Nutzer.

Doch worum geht es im Detail? Am kommenden Montag tagt nach dem Plenum des Zentralkomitees dieser Tage in Peking der chinesische Volkskongress, das Parlament der Volksrepublik China. Und dieses Parlament soll nach dem Willen des Zentralkomitees den letzten Absatz des Artikels 79 der Chinesischen Verfassung streichen, der besagt, dass der Präsident und Vizepräsident der Volksrepublik das Amt nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden ausüben sollen. Am Ende des mehrtägigen Treffens werden die knapp 3000 Delegierten allen Gesetzesvorlagen zugestimmt haben. Denn vom Volkskongress wurden bisher noch keine Gesetzesentwürfe abgelehnt.

Mit der Gesetzesänderung wird es dem heute 64-jährigen Präsidenten Xi Jinping möglich, auch über das Ende der nächsten, im Jahr 2022 endenden, Amtszeit hinaus im Amt zu bleiben. Der Volkskongress wird auch über einen weiteren Vorschlag abstimmen: Das Gedankengut des Staatschefs für eine "neue Ära des Sozialismus chinesischer Prägung" soll in die Verfassung aufgenommen werden. Das wurde bereits am Parteikongress der Chinesischen Kommunistischen Partei Ende Oktober 2017 beschlossen und wird nun vom Volkskongress Anfang März in einen Verfassungsparagrafen gegossen.