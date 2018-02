"Wie vom Folterexperten"

Damaskus/Moskau. (red) Syriens Machthaber Bashar al-Assad will um jeden Preis die vollständige Kontrolle über Syrien wiedererlangen. Es gibt kaum Zweifel daran, dass ihm das mit russischer Hilfe gelingen wird. Außer Frage steht auch die Tatsache, dass Assad ohne die Hilfe Russlands militärisch längst geschlagen wäre.

Doch mit Moskau fest an seiner Seite ist es ihm gelungen, schrittweise die Kontrolle über Syrien wiederzuerlangen. 500.000 Tote hat der Krieg bereits gefordert und Moskau verhindert mit aller Kraft, dass Assad aus dem Amt entfernt wird.





Hilfe erreicht Menschen nicht

Die Rebellen, darunter zahlreiche Islamisten, sind in Ost-Ghuta - etwa eine halbe Stunde von Damaskus entfernt - und in den Gebieten um Idlib zusammengepfercht. Die syrische Armee und Russland machen in Ost-Ghuta das, was Assad schon in Aleppo den Sieg gebracht hat: Zunächst werden die von Zivilisten bewohnten Bezirke mit Kampfjets und Artillerie "sturmreif" geschossen, dann erfolgt schrittweise der Einmarsch mit Bodentruppen. Das gleiche Schicksal droht auch Idlib, wohin viele Oppositionelle aus Aleppo geflohen sind.

Humanitäre Feuerpausen passen nicht in das strategische Konzept Assads und Russlands. Diese werden mit zahlreichen Klauseln versehen, so gelten die Pausen nicht für die Bekämpfung von "Terrorgruppen" - offen bleibt stets, wer damit gemeint ist.

Laut Moskau waren es am Dienstag nicht die Regierungstruppen, sondern Rebellen in Ost-Ghuta, die sich nicht an die Feuerpause gehalten haben: Der "humanitäre Korridor", über den Zivilisten das umkämpfte Gebiet verlassen sollten, liege unter massivem Beschuss, so die Nachrichtenagentur Tass. Kein einziger Zivilist habe das Gebiet östlich von Damaskus verlassen können.

Man habe niemanden davon abgehalten, zu gehen, entgegnete ein Sprecher der in der Region operierenden islamistischen Jaish-al-Islam. "Die Zivilisten treffen ihre eigenen Entscheidungen." Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet zu Beginn der Feuerpause, dass in allen Teilen der belagerten Region die Waffen schwiegen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Vortag angeordnet, dass die Angriffe der von Russland unterstützten syrischen Streitkräfte jeden Tag von 8 Uhr bis 13 Uhr MEZ eingestellt werden sollten. Damit solle den Einwohnern des Gebietes ermöglicht werden, über humanitäre Korridore die Kampfzone zu verlassen. Zudem sollen Hilfsorganisationen dadurch die Möglichkeit erhalten, Nahrungsmittel und Medikamente zu den unter Hunger leidenden Menschen zu bringen.