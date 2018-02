Trump konkretisiert Pläne für seine geplante Wiederwahl

Washington. US-Präsident Donald Trump stellt die Weichen für seine Wiederwahl. Er ernannte den Politikstrategen Brad Parscale zum Leiter seiner Wahlkampagne für das Jahr 2020, wie Trumps Team am Dienstag mitteilte. Der 42-jährige Texaner Parscale war im Wahlkampf 2016 Trumps Direktor für Digitales.

Der 71-jährige Trump hatte bereits am Tag seiner Amtsübernahme am 20. Jänner 2017 in einem Brief an die Wahlkommission seine Wiederwahlabsichten kundgetan. Schon im November solle Parscale den Republikanern Trumps dabei helfen, die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments zu verteidigen, hieß es in der Erklärung.