Trumps Schwiegersohn im Abseits

Washington. (apa/afp) Er gilt als einflussreicher Strippenzieher in der Regierung von US-Präsident Donald Trump, nun wird seine Machtposition empfindlich geschwächt: Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner darf keine streng geheimen Dokumente der Regierung mehr einsehen, wie zwei Insider in Washington am Dienstag sagten, die damit entsprechende Medienberichte bestätigten.

Insbesondere die Kushner zugedachte Rolle als Vermittler im Nahost-Konflikt wird dadurch in Frage gestellt. Hintergrund der von Stabschef John Kelly getroffenen Entscheidung zum Entzug des Zugangs zu streng geheimen Unterlagen ist, dass Kushner auch mehr als ein Jahr nach seinem Dienstantritt im Weißen Haus die Sicherheitsüberprüfung für den Posten immer noch nicht vollumfänglich absolviert hat. Er verfügt nur über eine temporäre Sicherheitszulassung.





Wie die "Washington Post" berichtete, bekam der 37-Jährige die permanente Zulassung deshalb nicht, weil es innerhalb des Weißen Hauses Bedenken hinsichtlich bestimmter Kontakte des Trump-Schwiegersohns zu ausländischen Regierungsvertretern gebe. Kushner habe das Weiße Haus nicht über die offiziellen Kanäle über diese Kontakte unterrichtet. Kushner ist unter anderem in die Affäre um eine mögliche Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentschaftswahl verstrickt.

Auch würden innerhalb der Machtzentrale der Mangel an Regierungserfahrung sowie die Geschäftsschulden des Immobilieninvestors als potenzielle Schwachstellen gesehen, die ausländische Regierungen zur Einflussnahme auf Kushner nutzen könnten. Der "Washington Post" zufolge soll es unter anderem in China, Mexiko, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten entsprechende Überlegungen gegeben haben.

Kushners ausländische Geschäftskontakte werden auch von dem Sonderermittler Robert Mueller untersucht. Der Ex-FBI-Chef ermittelt zu den russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf und möglichen Verwicklungen des Trump-Teams. Laut Medienberichten konzentriert sich Mueller aber nicht nur auf Kushners Geschäftskontakte nach Russland, wegen derer er bereits in Bedrängnis geraten war, sondern auch nach China und Katar.

Dabei soll es um Verhandlungen über Investitionen in ein New Yorker Bürohaus im Besitz der Kushner Companies gehen. Kushner soll dazu eine Woche nach Trumps Wahlsieg Gespräche mit ranghohen Vertretern der chinesischen Anbang-Gruppe geführt haben.