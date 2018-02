Ein Angebot der Ratlosigkeit

© reuters/Jeenah Moon © reuters/Jeenah Moon



Kabul. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani (Foto) hat den radikalislamischen Taliban Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen angeboten und damit einen Kurswechsel eingeleitet.

"Wir unterbreiten dieses Angebot ohne Vorbedingungen, um ein Friedensabkommen zu erzielen", sagte Ghani am Mittwoch bei einer internationalen Friedenskonferenz in Kabul. Er zeigte sich auch offen für eine Anerkennung der Taliban als legitime politische Gruppierung. Dies solle den Weg für einen politischen Prozess ebnen und Verhandlungen über ein Ende des seit über 16 Jahren andauernden Krieges ermöglichen. Teil einer Vereinbarung mit den Taliban könnten eine Waffenruhe, die Freilassung Gefangener, Neuwahlen unter Beteiligung der Taliban sowie eine Überprüfung der Verfassung des Landes sein.





Bisher hatte Ghani die Taliban als Terroristen bezeichnet und lediglich denen unter ihnen Gespräche angeboten, die bereit waren, die Waffen niederzulegen. "Wir erwarten von den Taliban, dass sie sich in einen politischen Prozess einbringen, dessen Ziel es ist, die Taliban als Organisation an den Verhandlungstisch bei Friedensgesprächen zu bringen", sagte Ghani. Er werde sich dabei nicht vorschnell gegen irgendeine Gruppe stellen, der es um Frieden gehe.

"Taliban könnten Vertretung

in Kabul errichten"

Die afghanische Regierung hat in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht, mit den Terroristen zu verhandeln - ist aber kläglich gescheitert. Das erneute Angebot ist ein Akt der Ratlosigkeit, denn die Taliban kontrollieren nach wie vor weite Teile Afghanistans. Sie bekannten sich auch zu zwei schweren Anschlägen im Januar in Kabul, bei denen hunderte Menschen getötet oder verletzt wurden.

Seit ihrem Sturz 2001 kämpft die Terrormiliz für die Wiedererrichtung eines islamischen Gottesstaates. Sie hat sich kürzlich zu Gesprächen mit den USA bereit erklärt, lehnt direkte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul aber ab. Gemeinsam mit den Taliban als legitimer politischer Gruppe könne ein Rahmen für Friedensverhandlungen abgesteckt werden, erklärte Ghani.

Die Taliban könnten dazu auch eine Vertretung in Kabul oder an einem anderen gemeinsam vereinbarten Ort errichten. Dafür müssten sie allerdings die Regierung und die Herrschaft des Rechtsstaates anerkennen. Frühere Kämpfer könnten integriert und mit Arbeitsstellen versorgt, gefangene Taliban könnten freikommen und von internationalen Terrorlisten gestrichen werden.

Ghani erneuerte auch sein Gesprächsangebot an den Nachbarstaat Pakistan, den Afghanistan seit langem der Unterstützung der Taliban beschuldigt. Pakistan weist die Vorwürfe zurück.

Vertreter der Taliban hatten zuletzt eingeräumt, dass sie unter zunehmendem Druck von ihnen freundlich gesonnenen Staaten stehen, Friedensverhandlungen zuzustimmen. Eine Konsequenz daraus sei das jüngste Verhandlungsangebot an die USA.

Die USA hatten das militärische Vorgehen gegen die Taliban im vergangenen Jahr verschärft auch mit dem Ziel, die Extremisten an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Die Taliban haben auf das Friedensangebot mit Lob, aber auch Ablehnung reagiert. Auf einer Taliban-Webseite veröffentlichten Stellungnahme hieß es, es gebe keinen Zweifel, dass Ghani eine "ausgezeichnete Rede" voller neuer Angebote gehalten habe. Es sei eine friedensorientierte Rede gewesen. Sie habe aber einen wichtigen Punkt vermissen lassen: "Es ist klar, dass der Hauptgrund für den Krieg in Afghanistan die Präsenz ausländischer Truppen ist." Dazu habe Ghani aber kein Wort gesagt. Die Taliban hätten immer gesagt, dass es Friedensgespräche nicht geben könne, solange ausländische Truppen im Land seien.

Die USA und mehrere Nato-Länder hatten wegen der sich drastisch verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan 2017 und Anfang 2018 ihre Truppen nach Jahren der Truppenabzüge wieder aufgestockt.