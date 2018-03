Rot-Kreuz-Hilfskonvoi nach Afrin unterwegs

Das Rote Kreuz und der Syrische Rote Halbmond haben erstmals in diesem Jahr von allen Kriegsparteien die notwendigen Sicherheitsgarantien erhalten. © APAweb/AFP, Louai Beshara Das Rote Kreuz und der Syrische Rote Halbmond haben erstmals in diesem Jahr von allen Kriegsparteien die notwendigen Sicherheitsgarantien erhalten. © APAweb/AFP, Louai Beshara



Damaskus/Genf. Ein Hilfskonvoi mit Vorräten für 50.000 Menschen ist in die umkämpfte syrische Region Afrin unterwegs. Eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) sagte am Donnerstag in Genf, es sei das erste Mal in diesem Jahr, dass ihre Organisation und der Syrische Rote Halbmond von allen Kriegsparteien die notwendigen Sicherheitsgarantien erhalten hätten.

In Afrin geht die türkische Armee ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus gegen die Kurdenmiliz YPG vor. Die Region ist derzeit neben Ost-Ghuta nahe Damaskus einer der größten Brennpunkte im syrischen Bürgerkrieg.