"Handelskriege einfach zu gewinnen"

Washington/Brüssel. (rs) Falls es noch allerletzte Zweifel daran gab, ob Donald Trump tatsächlich bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, dann hat der US-Präsident diese mit einem einzigen Tweet ausgeräumt. "Wenn ein Land viele Milliarden Dollar im Handel mit quasi jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, dann sind Handelskriege gut. Und einfach zu gewinnen", schrieb Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter und machte damit deutlich, dass ihm die globale Empörung über seinen jüngsten Vorstoß ziemlich egal ist.

Am Abend zuvor hatte der US-Präsident bei einem Treffen mit wichtigen US-Branchenvertretern angekündigt, Stahl- und Aluminiumimporte schon in der nächsten Woche mit Strafzöllen in Höhe von 25 beziehungsweise 10 Prozent belegen zu wollen und damit ein zentrales Versprechen seiner "America First"-Politik eingelöst. Denn noch viel mehr als die bereits vor einigen Wochen mit hohen Strafzöllen belegten Importe von Waschmaschinen und Solarpaneelen steht der Stahlsektor aus Trumps Sicht für das Kernproblem der US-Industrie. So sind nach Auffassung des US-Präsidenten vor allem Billigimporte und unfaire Handelspraktiken dafür verantwortlich gewesen, dass amerikanischen Arbeiter in der Schwerindustrie in den vergangenen Jahrzehnten zu Zehntausenden ihren Job verloren haben.

Trumps Kriegslist

Tatsächlich leidet die Stahlbranche weltweit darunter, dass viel mehr hergestellt als nachgefragt wird. Vor allem chinesische Produzenten haben in den letzten Jahren massive Überkapazitäten aufgebaut, die dann oft zu Dumping-Preisen auf dem Markt landeten und damit den Herstellern aus anderen Ländern das Leben schwer machten.

Bisher haben die betroffenen Staaten jedoch versucht, diesen Streit auf multilateraler Ebene in den Griff zu bekommen, etwa im Rahmen des Berliner Stahlgipfels, an dem im Herbst mehr als 20 Länder teilnahmen. Mit seiner nicht mit seinen Beratern abgesprochenen Entscheidung für Strafzölle rüttelt Trump nun aber an den Grundfesten der internationalen Handelspolitik. Denn nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO, denen sich gut 160 Länder und damit auch das Gründungsmitglied USA unterworfen haben, sind einseitige Zollerhöhungen rechtswidrig. Will ein Land an den für so gut wie jedes Produkt bestehenden Zollobergrenzen dennoch drehen, muss es mit den betroffenen Partnern in Konsultationen eintreten und ihnen gegebenenfalls eine Kompensation gewähren.

Der US-Präsident, der die im WTO schon im Wahlkampf als "Katastrophe" und "Desaster" bezeichnet hat, will von Verhandlungen und Kompensation allerdings nichts wissen. Gemeinsam mit seinem Handelsminister Wilbur Ross bemüht er daher eine Ausnahme im Regelwerk der WTO, die bislang noch nie in Anspruch genommen wurde: die Gefährdung der nationalen Sicherheit. Dahinter steht die Argumentation, dass die USA mit ihrer Industrie wegen der Stahl- und Aluminium-Lieferungen aus dem Ausland nicht mehr in der Lage sein könnten, eigenständig für die nationale Sicherheit benötigte Rüstungsgüter herzustellen.

Diese Ausnahme geht auf das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommens GATT zurück. Ein Vertragsstaat solle nicht gehindert werden, "eine Maßnahme zu ergreifen, die er zum Schutze seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen" für nötig erachtet, heißt es dort. Dabei habe man aber eher an Kriegszeiten gedacht, erklärte ein Experte für die Konsultationen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). Der mögliche Anspruch der USA wäre daher "ziemlich weit hergeholt".

Juncker kündigt EU-Stafzölle an

Beharrt Trump - und danach hat es derzeit den Anschein -, weiterhin auf dieser Argumentation, muss er sich auf starke Gegenreaktionen einstellen. So haben die Europäer bereits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Es würden Zölle auf "Harley-Davidson, auf Bourbon und auf Blue-Jeans" gelegt, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag vor deutschen Journalisten. Die Maßnahmen würden in Einklang mit den Vorschriften der WTO stehen.

Geprüft werden müssten noch die Einzelheiten der US-Maßnahmen, die ja noch nicht bekannt seien. "Das ist alles nicht vernünftig, aber Vernunft ist ja ein Gefühl, das sehr unterschiedlich verteilt ist in der Welt", sagte Juncker zu dem Streit weiter. "Wir sind da, und man wird uns auch kennenlernen."

In Europa wäre vor allem Deutschland von hohen Strafzöllen betroffen, die Bundesrepublik belegt unter den Top-Ten der Stahl-Exporteure in die USA mit Platz acht. Deutlich weniger dürfte dagegen die österreichischen voestalpine die geplanten Maßnahmen spüren. Sie erwirtschaftet zwei Drittel ihrer US-Umsätze von rund eine Milliarden Euro als lokaler Erzeuger in den USA.

WTO-Mühlen mahlen langsam

Genauso wie Kanada und Südkorea, die ebenfalls eine harte Reaktion angekündigt haben, stecken die Europäer aber in einem Dilemma. Denn wenn sie nicht ebenfalls die WTO-Regeln in Frage stellen wollen, müssen sie vor der Verhängung von tatsächlich substanziellen Gegenmaßnahmen vor die WTO ziehen und dort ein Streitschlichtungsverfahren bemühen. Eine Entscheidung in erster Instanz könnte dann aber erst in etwa 15 Monaten fallen. Geht es vor die Berufungskammer der Organisation, dürfte es noch deutlich länger dauern.

Schaden dürfte der aufziehende Handelskrieg aber letztlich nicht nur den Exporteuren. Denn auch für die metallverarbeitende Industrie in den USA erhöhen sich durch die Strafzölle die Herstellungskosten. Sie verlieren damit an Wettbewerbsfähigkeit, was über kurz oder lange dazu führen könnte, dass auch hier Jobs wackeln könnten. Nicht zuletzt wird es wohl auch für amerikanische Konsumenten teurer werden. "Wir müssen höllisch aufpassen, dass nicht am Ende alle auf der Strecke bleiben", sagte Holger Bingmann vom deutschen Außenhandelsverband BGA. "Wird der Welthandel gestört, gibt es nur Verlierer." Entsprechend verunsichert reagierten auch die Anleger an den internationalen Finanzmärkten. Der deutsche Leitindex DAX stürzte ebenso wie der österreichische ATX um mehr als zwei Prozent ab. Auch der Dow Jones eröffnete deutlich im Minus.