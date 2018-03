Chinas Diplomatie-Offensive untermauert Führungsanspruch

Peking. (sei) Das Budget der chinesischen Regierung spiegelt den wachsenden militärischen und diplomatischen Einfluss Chinas in der Welt wider. Die Ausgaben des Reichs der Mitte für das Militär sind von 2011 bis 2016 um 44,7 Prozent gestiegen (auf US-Dollarbasis), umgerechnet fast 250 Milliarden Dollar fließen in die Aufrüstung des chinesischen Militärs.

Doch wie viel steckt China in seine "soft power", in Diplomatie und Außenpolitik? Auch in diesem Bereich gibt das Land Jahr für Jahr mehr Geld aus. Rund 60 Milliarden Renminbi, das sind umgerechnet rund 9,5 Milliarden US-Dollar oder 7,7 Milliarden Euro. Das entspricht einer rund 15-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum Jahr 2011 hat sich die Summe fast verdoppelt. Damit weitet China sein Budget für außenpolitische Aktivitäten fast doppelt so stark aus wie für Armee, Marine, Luftwaffe und Nuklearstreitkräfte ausgegeben wird.





Zum Vergleich: Die USA haben für das Jahr 2017 rund 50 Milliarden Dollar (das sind rund 44,5 Milliarden Euro) für das State Department und Entwicklungshilfe budgetiert, Deutschland rund 5,2 Milliarden Euro und Österreich hat rund 530 Millionen Euro für außenpolitische Aktivitäten im Haushalt veranschlagt.

Der chinesische Premier Li Keqiang hat vor dem derzeit tagenden chinesischen Volkskongress betont: "In den vergangenen fünf Jahren haben wir unsere Diplomatie an allen Fronten vorangetrieben", sagte er am Montag vor den Delegierten in Peking.

Tatsächlich wächst Chinas diplomatischer Einfluss in fast allen Regionen der Welt: In Afrika ist China in einigen Ländern zum wichtigsten Investor aufgestiegen, nach einem Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst & Young (EY) hat das Reich der Mitte seit dem Jahr 2005 rund 66,5 Milliarden Dollar in Projekte in Afrika gesteckt und ist damit zum bedeutendsten Investor auf dem afrikanischen Kontinent aufgestiegen.

China nützt auch den wachsenden Isolationismus der USA und die bereits seit einigen Jahren chronische außenpolitische Schwäche der Europäischen Union, um seinen Einflussbereich auszudehnen. Mit einem geschickten Mix aus Diplomatie, Investitionen und kulturellem Austausch gelingt es Peking, zum zentralen Player in vielen Weltregionen zu werden. Eine besondere Rolle spielt die sogenannte "One Belt One Road"-Initiative der "Neuen Seidenstraße". Mit Bahn-Infrastrukturprojekten, Straßen- und Pipeline-Projekten, und der Errichtung von Häfen und Flughäfen will Peking ein leistungsfähiges Infrastrukturnetz quer über den eurasischen Doppelkontinent und Afrika spinnen.

Chinas Führung verabschiedet sich damit von der Rolle einer eher stillen Macht, die es lange war. Das Motto des chinesischen Staatslenkers Deng Xiaoping lautete in den 1980er Jahren: "Verstecke deine Stärke und sei geduldig". Heute schlüpft China ganz selbstbewusst in die Rolle einer Supermacht.

Chinas Staatspräsident Xi Xinping formulierte dies so: "Die Zeit ist gekommen, in der China eine zentrale Rolle auf der Weltbühne einnimmt und einen größeren Beitrag zur Weltgemeinschaft leistet." China, so Xi, würde nicht mehr vor einer Führungsrolle zurückschrecken.