"Erst wird geschossen, dann geredet"

Frauen protestieren in Venezuelas Hauptstadt Caracas gegen dasRegime. afp Frauen protestieren in Venezuelas Hauptstadt Caracas gegen dasRegime. afp



Bogota. Die Krise in Venezuela eskaliert. Es gibt kaum Lebensmittel, keine ärztliche Versorgung und viele gewalttätige Übergriffe. Hunderttausende Menschen aus Venezuela flüchten in die Nachbarländer Brasilien und Kolumbien. Zuletzt haben die beiden Staaten jedoch ihre Grenzkontrollen verschärft. Die "Wiener Zeitung" hat in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota mit der Venezolanerin Maria Hernandez gesprochen, bevor sie wieder in ihr Heimatland zurückkehrte. Die 68-Jährige arbeitete 25 Jahre als Krankenpflegerin in Deutschland und bezieht von dort ihre Rente. Hernandez, deren echter Name nicht in einer Zeitung stehen soll, erzählt vom täglichen Überleben.

"Wiener Zeitung": Warum sind Sie nach Bogota geflogen?





Maria Hernandez: Ich bin nach Kolumbien gekommen, um meine Kieferfehlstellung zu behandeln. In Venezuela gibt es ja keine Ärzte mehr. Jeder, der kann, verlässt das Land.

Stimmen die Berichte, dass es kaum noch Nahrungsmittel gibt?

Es gibt keine medizinische Versorgung, die Supermärkte sind leer, es gibt nichts. Uns geht es schlechter als Kuba. Dort haben sie wenigstens noch medizinische Versorgung. Bei uns gibt es nicht einmal Aspirin. Ich lebe an der Küste. Dort haben wir es etwas besser. Wir ernähren uns vom Fisch, den wir selber fangen.

Auch die Kindersterblichkeit ist sehr hoch . . .

Aufgrund der schlechten Nahrungssituation sind viele Mütter unterernährt. Sie geben daher keine Milch mehr. Da es auch sonst keine Milch gibt, sterben ihre Babys.

Wie ist die Stimmung in Ihrem Dorf?

Die Dorfbewohner, viele Nachbarn von mir, die vorher rund und stämmig waren, sind heute dünn. Auch die Hunde sind nur noch dahinvegetierende Skelette. Sie finden nichts mehr zu fressen. Mich macht das fertig, so etwas mitansehen zu müssen.

Gibt es Zusammenhalt?

Unser Dorf bekommt alle 15 Tage eine Essensration. Dafür muss man sich stundenlang anstellen. Die Leute sind hungrig, haben keine Nerven mehr. "Du hast dich vorgedrängt, du hast schon bekommen", fauchen sie sich an. Es reicht nicht viel. Es kommt zu Schlägereien und Schlimmerem.

Wie schützen Sie sich?