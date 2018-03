Türkei will mit dem Irak gegen Kurden operieren

Wien. Die Türkei plant nach den Worten von Außenminister Mevlüt Cavusoglu gemeinsam mit der irakischen Regierung eine Militäroffensive gegen kurdische "Extremisten" im Nordirak. Die grenzüberschreitende Aktion könne nach der irakischen Parlamentswahl im Mai starten, sagte Cavusoglu am Donnerstag auf dem Flug von Deutschland nach Österreich laut CNN Türk. "Die PKK im Irak muss beseitigt werden", bekräftigte Cavusoglu auf einer Pressekonferenz mit seiner österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl. Generell müssten sowohl der Irak als auch Syrien "von allen Terrororganisationen befreit werden, nicht nur vom IS, auch von Al Kaida und der Al-Nusra-Front".

Auf ein Ende der gegenwärtigen türkischen Militäroffensive in der syrischen Region Afrin wollte sich Cavusoglu nicht festlegen: "Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich erledigt sein wird", "die schweren Etappen" seien allerdings bereits bewältigt worden, ohne dass Zivilisten zu Schaden gekommen wären. Letzteres wird von Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten bestritten, nicht nachprüfbare Berichte sprechen von bereits mehr als 160 zivilen Opfern der Afrin-Offensive.





Ankara lockert Blockade

Die von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte kurdische PKK unterhält Lager im nordirakischen Kandil-Gebirge. Von dort aus verübt sie Angriffe in der Türkei. In Afrin gehen türkische Streitkräfte gegen die kurdische YPG-Miliz vor. Die Regierung in Ankara sieht die YPG als Teil der PKK.

Derweil geht die Entkrampfung des politischen Verhältnisses zwischen Österreich und der Türkei weiter - und zwar "auf mehreren Ebenen", wie Kneissl erklärte. Ankara setzt dazu eine weitere konkrete Maßnahme, indem es die Blockade österreichischer Kooperationen mit der Nato teilweise beendet.