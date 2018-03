Unruhen im Urlaubsparadies

Colombo. (APA/AFP/Reuters) Nach der Ausrufung des Ausnahmezustands in Sri Lanka ist es zu neuen Ausschreitungen gekommen. Mindestens drei Polizisten seien in der Nacht auf Mittwoch bei Zusammenstößen in Digana, einem Vorort östlich der Stadt Kandy verletzt worden, sagte Polizeisprecher Ruwan Gunasekera. Sieben Menschen seien wegen Anstiftung zu Unruhen festgenommen worden.

Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Buddhisten und Angehörigen der muslimischen Minderheit hatte die Regierung am Dienstag einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Die Gewalt war am Montag eskaliert, nachdem ein buddhistischer Einwohner Verletzungen erlegen war, die ihm muslimische Angreifer zugefügt hatten. Am Dienstag wurde die Leiche eines 24-jährigen muslimischen Mannes aus einem niedergebrannten Gebäude geborgen.





Während der zweitägigen Ausschreitungen wurden mehr als 150 Gebäude und Geschäfte in Brand gesteckt. Das Parlament entschuldigte sich bei der muslimischen Minderheit für die Gewaltakte. Es war das erste Mal seit dem Jahr 2011, dass die Regierung den Ausnahmezustand verhängte.

Kandy ist ein bei Touristen beliebtes Reiseziel. Großbritannien und die USA haben wegen der angespannten Lage Reisewarnungen für Sri Lanka herausgegeben. Auf der Homepage des Außenamtes in Wien wird gemahnt: "Halten Sie sich bitte von Menschenansammlungen fern und folgen Sie den Anweisungen von Sicherheitskräften."

Die Spannungen zwischen Buddhisten und Muslimen nehmen auf der Insel in Südasien nehmen seit rund einem Jahr stetig zu. Buddhistische Hardliner bezichtigen Muslime, sie würden Menschen dazu zwingen zum Islam zu konvertieren und Vandalismus an buddhistischen archäologischen Stätten betreiben.

Soziale Medien spielten bei der Organisation des Mobs eine nicht unbedeutende Rolle, daher verfügten die Behörden am Mittwoch, dass soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sowie Kommunikations-Apps wie Viber, WhatsApp und Telegram drei Tage lang im ganzen Land blockiert werden. Facebook (dem Unternehmen gehört auch WhatsApp) sagte, dass Aufrufe zur Gewalt umgehend gelöscht würden. "Wir haben klare Regeln gegen die Verbreitung von Hass auf unserer Plattform und dulden keine Aufrufe zur Gewalt.

Die Krise führt nun dazu, dass die Oppositionsparteien einen Misstrauensantrag gegen Premierminister Minister Ranil Wickremesinghe nicht einbringen wollen, um die Lage nicht zu verkomplizieren. Die Opposition wirft dem Premierminister eine verfehlet Wirtschaftspolitik vor. Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena hat die religiösen Führer dazu aufgefordert, mehr zu tun, um den Frieden zwischen den Religionsgemeinschaften wiederherzustellen.

Die muslimische Gemeinde in Kandy lebt in Angst: Mohamed Khan, ein 71-jähriger Arbeiter in einer Seifenfabrik in Colombo berichtet, dass sich Familienmitglieder in Kandy versteckt halten müssen: "Sie berichten, dass die weder die Polizei noch das Militär etwas gegen den Mob unternehmen." Politische Beobachter berichten, dass die viele Bürger der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit der Meinung sind, dass die muslimischen Geschäftsleute über überdurchschnittlich viel wirtschaftlichen Einfluss verfügen.