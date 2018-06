Alte Mächte, junge Ohnmacht

Schülerproteste vor dem Kapitol für schärfere Waffengesetze. © Getty Images Schülerproteste vor dem Kapitol für schärfere Waffengesetze. © Getty Images



Los Angeles/Washington. Über Nacht berühmt werden, davon träumen Teenager auf der ganzen Welt. Emma Gonzalez hat es geschafft, aber der Preis dafür war hoch. Bis zum Nachmittag des 14. Februar führte die junge Frau aus Parkland, Florida, das gleiche Leben wie Millionen anderer US-Mittelschüler auch: Lernen für den Abschluss, in den Pausen Erholung am Campus, am Weg nach Hause mit den Freunden SMS und Bilder auf Instagram austauschen.

Dann betrat Nikolas Cruz, ein allem Anschein nach mental schwer beeinträchtigter ehemaliger Mitschüler, die Marjory Stoneman Douglas High School, ermordete 17 ihrer Mitschüler und verletzte weitere 14 schwer. Die Waffe, die er dafür benutzte, ein AR-15 Sturmgewehr, hatte er ebenso legal erworben wie das Cola und den Cheeseburger, die er sich nach begangener Tat kaufte. Emma Gonzalez lief vor ihm davon und überlebte. Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, beschloss sie, mit den bescheidenen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, etwas zu tun.

Als erstes eröffnete sie einen Account bei jenem Medium, das der Präsident der Vereinigten Staaten bevorzugt, wenn er seine Botschaften unter die Leute bringen will. Dann legte sie los: 280 Zeichen lange Brandreden gegen die bestehenden Waffengesetze, Retweets anderer von heute auf morgen zu Aktivisten mutierten Mitschülern, garniert mit Selfies und Bildern von Krankenhausbesuchen bei den Verletzten. Eine Mischung, die den Nerv der Öffentlichkeit in einem Ausmaß traf, den man bis dahin nicht für möglich gehalten hatte. Binnen nicht einmal einer Woche zählte Gonzalez‘ Twitter-Account @Emma4Change rund eine Million Follower. Das entspricht fast der doppelten Zahl jener, die dem Account der National Rifle Association (NRA) folgen - der seit neun Jahren existiert.

Kommt es zur Politisierung einer ganzen Generation?

Die Zeichen, dass spätestens seit dem Massaker von Parkland ein Ruck durch die USA geht, scheinen mittlerweile ebenso wenig übersehbar wie die Gesichter jener, die ihn repräsentieren. Es sind junge Amerikanerinnen und Amerikaner wie Emma Gonzalez, die genug haben von den in Stein gemeißelt geglaubten Weisheiten des politischen Establishments; nicht zuletzt, weil sie deren Folgen am eigenen Leib erfahren haben - im konkreten Fall den Glauben des Establishments daran, dass in eher konservativen Bundesstaaten wie Florida gegen die Waffenlobby kein Blumentopf zu gewinnen sei.

So emotional aufgeladen sich die Debatte um den Sinn und Unsinn strengerer Waffengesetze auch zeigt, stellt Parkland indes nur ein weiteres (wenn auch gewichtiges) Stück eines größeren Puzzles dar. Seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten hat die USA ein Politisierungsschub erfasst, der - oberflächlich besehen - qualitativ wie quantitativ in der modernen amerikanischen Geschichte keine Parallelen hat. Seinen Niederschlag findet er freilich in überproportionalem Ausmaß in der Domäne der Jungen: in den sozialen Medien. Die entscheidende Frage, die sich angesichts der landesweiten Welle an politischem Aktivismus stellt, seit ein 71-jähriger Ex-Reality-TV-Star ohne jede politische Erfahrung im Weißen Haus sitzt, lautet freilich immer gleich: Inwieweit verspricht der online gezeigte Enthusiasmus der Jungen in der analogen Welt Niederschlag zu finden - vor allem dann, wenn es um Wahlen geht? Handelt es sich dabei nur um ein den Umständen der Zeit geschuldetes Strohfeuer, das nur solange brennt, wie es von den Massenmedien befeuert wird? Oder erfahren die USA gerade - wie von moderaten Republikanern befürchtet und von liberalen Demokraten erhofft - wirklich eine nachhaltige Politisierung, die ganze Generationen prägen wird?