Zwei Erzfeinde nähern sich plötzlich an

Washington/Pjöngjang/Wien. Selten hat es in der internationalen Politik eine derartige Kehrtwende gegeben: Vor ein paar Wochen noch hatten die USA und Nordkorea einander die Vernichtung angedroht, verspottete US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Führer Kim Jong-un als "kleinen Raketenmann", während Kim wiederum Trump als "geisteskranken, dementen US-Greis" bezeichnete.

Nun wollen die beiden Staatschefs einander plötzlich treffen. Trump hat eine entsprechende Einladung von Kim, die der südkoreanische Sondergesandte Chung Eui-yong überbracht hatte, angenommen. Bereits im Mai sollen sich die beiden Oberbefehlshaber ihrer - atomar aufgerüsteten - Streitkräfte begegnen. Die historische Zusammenkunft, die die erste zwischen einem nordkoreanischen Staatschef und einem amtierenden US-Präsidenten wäre, wurde auch international, etwa von der EU, China und Russland, begrüßt. Denn damit entspannt sich vorerst einer der gefährlichsten geopolitischen Konflikte.







Kim hatte sich bereits zuvor mit einer südkoreanischen Delegation getroffen, dabei ein Treffen mit Südkoreas Staatschef Moon Jae-in vereinbart und weitreichende Zugeständnisse gemacht: Dass er nämlich zu einer Denuklearisierung, sprich zu einem Verzicht auf seine Atomwaffen, bereit sei. Gleichzeitig verlangte er Sicherheitsgarantien für sein Land.





Warum nicht reden?

Was Kim dazu angetrieben hat, darüber spekulieren nun Diplomaten und Politologen: Manche vermuten, dass ihn Trumps Drohungen eines Militärschlags tatsächlich beeindruckt haben - denn Kim weiß, dass er einen Krieg gegen die USA nie gewinnen könne. Zudem hätten die internationalen Sanktionen Wirkung gezeigt. Nordkorea sei wirtschaftlich ausgeblutet, und mittlerweile würden dem international isolierten Staat auch das Geld und die Mittel ausgehen, um sein Atom- und Raketenprogramm weiterzuentwickeln.

Eine andere Theorie geht genau in die andere Richtung: Demnach habe Nordkorea bei seinem Waffenprogramm - laut Nordkoreas Angaben können seine Langstreckenraketen bereits die US-Westküste erreichen - derartige Fortschritte erzielt, dass es sich nun sicher genug ist, mit den USA in Verhandlungen zu treten.

Jedenfalls bedeuten die direkten Verhandlungen eine Aufwertung Nordkoreas, die sich die Diktatur schon lange gewünscht hat. Zudem erkennen die USA den ostasiatischen Paria-Staat durch die Hintertür als Atommacht an, sobald sie mit ihm über atomare Abrüstung verhandeln.

Trump scheint aber flexibel genug, das in Kauf zu nehmen. Schon im Wahlkampf hatte er angekündigt, dass er Kim auf einen Hamburger treffen wolle, um einen Deal mit ihm zu schließen. "Was zur Hölle ist falsch daran,, miteinander zu sprechen", sagte er damals. Nun hieß es aus dem Weißen Haus, dass der US-Präsident die Einladung angenommen habe, weil Kim der Einzige sei, der in dem totalitären Staat Entscheidungen treffen könne.