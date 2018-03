"Menschenrechte sind heilig"

"Wiener Zeitung": Sowohl in Europa als auch in den USA dominieren die Themen "Migration" und "Asyl" die Schlagzeilen. Herr Swing, Sie sind Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration - IOM. Wie beurteilen Sie die derzeitige Debatte?

William L. Swing: Migration ist so alt wie die Menschheit, sie ist Teil unserer DNA, seit sich die ersten Menschen von Afrika aus auf den Weg in alle Himmelsrichtungen gemacht haben. Wenn man über die Gründe von Migration nachdenkt, wird man auch erkennen, dass Migration unvermeidlich ist. Das Dumme ist, dass die politische Führung in den meisten Ländern die Diskussion scheut. Politiker wollen wiedergewählt werden und sie wissen, dass man mit dem Migrationsthema keine Wahlen gewinnen kann. Eine Akzeptanz von Migration geht mit der Akzeptanz von Diversität einher - um aber diese Akzeptanz zu bekommen, braucht man Programme für Integration und soziale Inklusion.





Hauptbetroffen von der durch den Syrien-Krieg ausgelösten Flüchtlingsbewegung war ja gar nicht Europa, sondern die direkten Nachbarn: die Türkei, der Libanon, Jordanien und der Irak.

So ist es. Die etwa eineinhalb Millionen Menschen, die 2015 und 2016 nach Europa gekommen sind, machen weniger als ein halbes Prozent der EU-Bevölkerung von 550 Millionen Einwohnern aus. Der Libanon mit 4,5 Millionen Einwohnern hat dieselbe Zahl von Flüchtlingen aufgenommen, nämlich 1,5 Millionen Syrer. Dazu kommen noch rund 500.000 Palästinenser, die in früheren Zeiten in den Libanon geflüchtet sind. Jordanien, das ohnehin an Trockenheit leidet - das Land stand bisher an fünfter Stelle in der Liste der Länder mit der größten Wasserknappheit -, steht nun an zweiter Stelle in dieser Liste. Der Grund: Jordanien braucht heute viel mehr Wasser, nicht zuletzt, um Flüchtlinge aus Syrien zu versorgen. Oder denken Sie an die Türkei: Das Land ist heute jenes mit der größten Flüchtlingspopulation, nämlich 3,5 Millionen. Ankara hat diesen Menschen den Arbeitsmarkt und den Zugang zu den öffentlichen Diensten eröffnet. Die Leistungen der vier Nachbarländer Syriens in der Versorgung von Flüchtlingen wurden nie ausreichend gewürdigt.

Die Regierungen jener Länder, die vor großen demografischen Herausforderungen stehen - wie etwa Ungarn oder Polen -, sprechen sich am deutlichsten gegen eine europäische Lösung der Flüchtlings-Frage aus und sind die lautesten Kritiker der Position der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingsfrage. Wie lautet Ihre Interpretation?