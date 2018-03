USA verhängen Sanktionen gegen Russland

Wahlplakat in Sewastopol, auf der Krim, im Jahr 2018. Vor zwei Jahren soll sich Russland in den US-Wahlkampf eingemischt haben. Jetzt kommen die Konsequenzen. © APAweb / Reuters, Eduard Korniyenko Wahlplakat in Sewastopol, auf der Krim, im Jahr 2018. Vor zwei Jahren soll sich Russland in den US-Wahlkampf eingemischt haben. Jetzt kommen die Konsequenzen. © APAweb / Reuters, Eduard Korniyenko



Washington/Moskau. Wegen des Vorwurfs der Wahlbeeinflussung und weiterer Cyber-Angriffe haben die USA Sanktionen gegen 19 Russen und fünf russische Organisationen verhängt.

"Die Regierung geht gegen russische Cyber-Aktivitäten vor, was versuchte Einmischung in die US-Wahlen, schädliche Cyper-Attacken und Eindringen in kritische Infrastrukturen einschließt", teilte Finanzminister Steve Mnuchin am Donnerstag mit. Zusätzliche Sanktionen seien gegen russische Regierungsvertreter und Oligarchen vorgesehen.

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda eingemischt hat. Dies habe später zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet die Einmischung.