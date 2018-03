Robert Mugabe meldet sich zurück

Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe meldet sich wieder zu Wort. © APAweb / Reuters, Philimon Bulawayo Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe meldet sich wieder zu Wort. © APAweb / Reuters, Philimon Bulawayo



Harare. Auch nach fast vierzig Jahren an der Macht und einem Militärputsch sieht sich Ex-Präsident Robert Mugabe weiter als wichtiger Teil der Zukunft Simbabwes. Die Welle der Erleichterung und des Jubels, die Ende November nach seinem Rücktritt durchs Land ging, scheint der 94-Jährige nicht wahrgenommen zu haben. Der "Staatsstreich" gegen ihn sei eine "Schande" und müsse rückgängig gemacht werden.

Für seinen Nachfolger an der Staatsspitze, Präsident Emmerson Mnangagwa, fand er in seinem ersten Interview, das der südafrikanische Sender SABC ausstrahlte, kein gutes Wort. "Er hätte nie ohne die Hilfe der Armee Präsident des Landes werden können", sagte Mugabe. Er sei "rechtswidrig" an die Macht gekommen. Er selbst wolle sich daher an einem Prozess beteiligen, die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen. "Aber ich muss für die Gespräche ordnungsgemäß eingeladen werden", forderte Mugabe, der langsam, aber stetig sprach. Es war Mugabes erste öffentliche Äußerung seit seinem vom Militär erzwungenen Rücktritt.

In Simbabwe löste Mugabe zunächst nur Kopfschütteln aus. Der Oppositionsaktivist Evan Mawarire, der lange Proteste gegen Mugabe organisiert hatte, forderte ihn auf, den Wechsel ins Altenteil zu akzeptieren. "Dieser Mann hat unsere Leben zerstört, hat Tausende getötet und sich persönlich eingesetzt, um mich und meine Familie zu verfolgen", erklärte Mawarire auf Twitter. Regierungssprecher Simon Khaya Moyo sagte, in Simbabwe herrsche Meinungsfreiheit, daher könne "der alte Mann" seine Gedanken frei äußern. Das werde aber nichts am Kurs der Regierung ändern, "die sich auf die Wirtschaft konzentriert, die unter seiner (Mugabes) Regierung im freien Fall war."

Mugabe, der Simbabwe seit der Unabhängigkeit 1980 mit zunehmend harter Hand regierte, hat mit einer desaströsen Wirtschaftspolitik aus der früheren Kornkammer des südlichen Afrikas ein Armenhaus gemacht. Er wollte sich bei den nächsten Wahlen, die voraussichtlich im Juli oder August stattfinden werden, für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Als sich die Anzeichen mehrten, dass er seine unbeliebte Frau Grace als Nachfolgerin installieren wollte, griff das Militär nach der Macht. Mugabes Gefolgsleute wandten sich in Windeseile von ihm ab. Zehn Tage später trat er nur Stunden vor einer Amtsenthebung durch das Parlament zurück. Zehntausende feierten darauf ausgelassen in den Straßen der Hauptstadt Harare.

Als Mugabes Nachfolger wurde der zuvor von ihm als Vizepräsident geschasste, aber vom Militär unterstützte Mnangagwa vereidigt. Der 75-Jährige war jahrelang Mugabes rechte Hand, hat sich seither jedoch geschickt für einen politischen und wirtschaftlichen Neuanfang eingesetzt. Sollten die anstehenden Wahlen friedlich, frei und fair ablaufen, kann Simbabwe mit deutlich mehr Unterstützung aus dem Ausland rechnen. Auch eine Restrukturierung der Auslandsschulden wird dann vermutlich diskutiert werden - Deutschland ist mit rund 800 Millionen Dollar der größte bilaterale Kreditgeber Simbabwes.

Die Mehrheit der rund 16 Millionen Simbabwesen hatte bis November in ihrem Leben nie einen anderen Präsidenten gekannt. Seit Mugabes Sturz herrscht im Land Aufbruchstimmung - und das obwohl die Regierungspartei Zanu-PF mit Mnangagwa weiter am Ruder ist. Die Opposition ist nach dem Tod ihres langjährigen Anführers Morgan Tsvangirai zerstritten und zersplittert. Zudem kontrolliert die Regierung die einflussreichen staatlichen Medien. Mnangagwa scheint ein Wahlsieg daher so gut wie sicher zu sein.