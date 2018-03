"Das ist eine repressive Maßnahme"

© Michael Schmölzer © Michael Schmölzer



"Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen", lautete der Titel eines hochkarätig besetzten Symposions im niederösterreichischen Stift Dürnstein. Themen waren unter anderem die Abschaffung der Erwerbsarbeit durch Digitalisierung, aber auch durch massive Ungleichgewichte im globalen Kapitalismus. Die "Wiener Zeitung" hat mit dem Politologen Ulrich Brand über Ausbeutung, indonesische Palmöl-Plantagen, die entwicklungspolitischen Vorstellungen von Kanzler Sebastian Kurz und die möglichen Folgen eines neuen Finanz-Crashs gesprochen.

"Wiener Zeitung":Sie sprechen von der massenhaften "Produktion von Überflüssigen" durch die Globalisierung. Wenn man davon ausgeht, dass der Norden den Süden ausbeutet, dann braucht der Norden die Menschen des Südens doch, gerade um sie auszubeuten. Wieso also "überflüssig"?

Information Zur Person Ulrich Brand ist seit 2007 Universitätsprofessor für Internationale Politik an der Universität Wien. Er arbeitet zu Fragen der kapitalistischen Globalisierung, ihrer Kritik und Möglichkeiten politischer Steuerung.

Ulrich Brand: Sie sind für den Kapitalismus überflüssig. Das sind keine Arbeitskräfte, mit denen man Geld machen kann. Es gibt vor allem im globalen Süden den Mechanismus der Entrechtung, der Vertreibung von Menschen von ihrem Land. Die Kleinbauern werden vertrieben, damit in Indonesien große Plantagen für Palmöl entstehen können, das im Norden massiv nachgefragt wird. Die Menschen wohnen an den Rändern der Plantagen zu miesesten Bedingungen. Das ist die Produktion von Überflüssigem.

Das sind die Leidtragenden. Können Sie die Täter benennen?

Kapitalismus besteht aus einem Systemzwang und es gibt handelnde Akteure. Im Fall Indonesiens sind es transnationale oder nationale Agrarkonzerne, die Palmöl für den Weltmarkt produzieren wollen. Das sind ganz konkrete Akteure. Mittelsleute, die dafür sorgen, dass die Menschen vertrieben werden. Jetzt ist der Film von Kathrin Hartmann und Werner Boote, "The Green Lie", ins Kino gekommen. Da wird gezeigt, wie illegale Waldbrände gelegt werden, dann auf der gerodeten Fläche Palmöl angebaut wird.

Wobei die Zahl der Ausgebeuteten, der Ausgenutzten auf der Nordhalbkugel stark zunimmt?

Im Globalisierungsprozess gewinnen die Mittelschichten in den Schwellenländern und die globalen Eliten. Die unteren 40 Prozent im Norden, also die alte Arbeiterschaft, verliert. Und die Armen im globalen Süden. Im Norden gibt es diese Abstiegsangst der alten Industriearbeiterschaft. Wo Trump mit seinem Versprechen "America first" anknüpft und die Stahlindustrie in die USA zurückholen will.

Es gibt die These, dass wir im Norden jahrzehntelang auf Kosten des Südens gelebt haben und dass uns das jetzt auf den Kopf fällt.