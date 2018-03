Opposition verurteilt Plünderungen in Afrin

Information

Die Türkei hatte am 20. Jänner eine Offensive gegen die YPG-Milizen in Afrin gestartet, deren Präsenz an der Grenze sie wegen ihren engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Bedrohung sieht. Nachdem die Offensive lange nur langsam vorangekommen war, kreisten die türkischen Kräfte vor einer Woche die Stadt Afrin ein, woraufhin sich die YPG am Wochenende kampflos zurückzog.