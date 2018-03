Robert Mueller darf vorerst bleiben

Robert Mueller macht das Weiße Haus nervös. © ap/Scott Applewhite Robert Mueller macht das Weiße Haus nervös. © ap/Scott Applewhite



Washington. (wak) Der Jurist Robert Mueller ist eigentlich ein Republikaner. Vom republikanischen US-Präsident George Bush wurde er 2001 zum Direktor des FBI ernannt und diente sogar zwölf statt der vorgesehenen zehn Jahre. Denn auch Bushs Nachfolger, der demokratische Präsident Barack Obama, war mit Muellers Leistungen und Integrität zufrieden. Unter dem aktuellen republikanischen Präsidenten Donald Trump war Mueller erneut als FBI-Chef im Gespräch. Und als es dann im Mai 2017 hieß, Mueller werde nicht FBI-Chef, aber er werde als neu geschaffener Sonderermittler die Russland-Ermittlungen leiten - da jubelten Vertreter von beiden Parteien.

Dass Mueller überhaupt als neuerlicher FBI-Chef im Gespräch war, verdankte er dem Umstand, dass ein paar Tage zuvor Donald Trump Muellers Freund - und ebenfalls Republikaner - James Comey als FBI-Direktor gefeuert hatte. Die offiziellen Begründungen dazu waren mehr als nebulös, aber mehrere mit der Sache betraute Personen gaben an, der wahre Grund war, dass sich Comey nicht schützend genug vor Trump gestellt habe, um die Russland-Krise und daraus folgende Untersuchungen klein zu halten.

Warum dieses lange Aufzählen von Parteizugehörigkeiten?

Weil Trump in dem Medium seiner Wahl, Twitter, die Objektivität von Muellers Untersuchungen in Frage gestellt hat: "Wieso besteht das Mueller-Team aus 13 hartgesottenen Demokraten, ein paar davon große Anhänger der korrupten Hillary und null Republikanern? Ein neuer Demokrat wurde kürzlich hinzugefügt . . . Glaubt irgendwer, dass das fair ist? Und außerdem, es gibt KEINE GEHEIMEN ABSPRACHEN", twitterte Trump am Sonntag. An diesem Tag nannte Trump Mueller erstmals beim Namen auf Twitter, sonst schrieb er immer nur abstrakt von den unnötigen Russland-Untersuchungen. Es war, als ob sich der Präsident nun endgültig auf die Person Muellers einschießen würde.

Vielen Politikern, Republikaner wie Demokraten, lief es kalt über den Rücken. War es nun so weit, dass der Präsident der USA, der Anführer der freien Welt, wie sie ihr Land gerne bezeichnen, seinen Sonderermittler feuert, zu dessen Job es gehört, Untersuchungen gegen den Präsidenten zu führen? De jure gehört das zu den Kompetenzen des Präsidenten, Sonderermittler zu ernennen und zu entlassen. Angeblich wollte Trump Mueller schon im Sommer loswerden und hat nur davon abgelassen, weil sein Team ihm scharf davon abgeraten hatte. Denn de facto würde das einer massiven Behinderung der Justiz gleichkommen, sowie einer etwaigen Strafvereitelung. Die Gewaltenteilung in den USA wäre ad absurdum geführt.

"Der Anfang vom Ende"

Der republikanische Senator Lindsey Graham erklärte, dass eine Entlassung Muellers durch Trump "den Anfang des Endes seiner Präsidentschaft" einläuten würde. Und der republikanische Senator Jeff Flake erklärte: "Ich weiß zwar nicht, was die genauen Pläne für Mueller sind, aber es sieht so aus, als würden sie darauf hinarbeiten (ihn zu feuern), und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Weil es nicht so weit kommen darf. Wir im Kongress können das nicht akzeptieren."

Und während das Weiße Haus - in Form eines Anwalts - am Sonntag dementierte, dass der Präsident die Entlassung Muellers in Betracht zieht, schien Trump nur leicht gebremst zu sein. Denn am Montag legte Trump gleich nach: "Es ist eine totale HEXENJAGD mit einem massiven Interessenskonflikt."

Seinen Ruf als unkonventioneller US-Präsident zementierte Trump am Montag nicht zuletzt mit der Forderung nach einer Todesstrafe für Drogendealer.

Nach Angaben von Regierungsbeamten will Trump mit harten Maßnahmen der Opioidkrise in den USA Herr werden. Ein zentraler Punkt sind, den ersten Informationen zufolge, härtere Strafen für Dealer. Das Weiße Haus möchte demnach eine schärfere Strafverfolgung für den Handel mit Fentanyl, einem synthetischen Opioid-Schmerzmittel, dessen Missbrauch für zehntausende Todesfälle verantwortlich ist. So soll das Justizministerium als Chefanklagebehörde auf Bundesebene in Prozessen die Todesstrafe beantragen.