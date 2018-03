Ägyptisches Präsidentenwahl-Monopoly: "Gehe jetzt ins Gefängnis"

Lässt sich kommende Woche zum Präsidenten küren: Ägyptens General Abdel Fattah al-Sisi. © reuters Lässt sich kommende Woche zum Präsidenten küren: Ägyptens General Abdel Fattah al-Sisi. © reuters



Kairo. (apa) "Schauen Sie, da ist ein Foto von ihm." Die Stadtführerin Diana ist begeistert, als hätte sie gerade eine einzigartige Grabbeigabe aus der 19. Dynastie von Pharao Ramses II. entdeckt. Der Name des Mannes kommt ihr erst nach einer Nachdenkpause über die Lippen: Moussa Moustafa Moussa. Er ist der einzige Kontrahent von Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi bei den ägyptischen Präsidentenwahlen Ende März.

An dessen Sieg herrscht daher kein Zweifel. Dianas Freude über das Wahlplakat auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kairo verwundert. Schließlich macht sie kein Hehl daraus, dass sie Sisi für den rechten Mann am rechten Platz hält. Doch zweifelt sie nicht an Ägyptens Demokratie. Soll doch keiner sagen, dass die Wahlen vom 26. bis 28. März eine reine Farce zur Wiederbestellung des Generals an der Staatsspitze sein sollen. Dennoch geht es ihr wie vielen Ägyptern: So wirklich ist ihr der Rivale des amtierenden Präsidenten kein Begriff. Kein Wunder, wurde der 66-jährige Moussa aus Sicht der Öffentlichkeit in allerletzter Sekunde aus dem Hut gezaubert. Knapp vor Anmeldeschluss reichte er seine Kandidatur ein.





Das wurde auch von politischen Beobachtern als Schachzug der Regierung gesehen, damit Sisi zumindest auf dem Papier einen Konkurrenten für die Abstimmung hat. Moussas säkulare Partei Al-Ghad ("Der Morgen") unterstützt an sich die Politik von Präsident Sisi. Moussa soll sogar angekündigt haben, im Fall eines Sieges zugunsten von Sisi auf das Präsidentenamt zu verzichten. Er selbst sieht seine Kandidatur hingegen nicht als Augenauswischerei. "Mehrere Kandidaten haben sich zurückgezogen", sagte er laut der Deutschen Presseagentur dpa. "Zu der Zeit haben wir schon unsere Papiere für die Kandidatur vorbereitet. Das mag der Grund sein, warum meine Kandidatur aussieht, als sei sie in letzter Minute gekommen."

Galgenhumor bei der Opposition

"Rückzug" ist freilich ein etwas euphemistischer Begriff. Zwar schied tatsächlich ein potenzieller Kandidat nach dem anderen aus dem Rennen aus, nicht immer aus wirklich freien Stücken, wie vermutet wird. Manch einer soll von den Sicherheitskräften überzeugt worden sein, doch nicht "der Richtige" zu sein. Der Neffe des 1981 ermordeten Präsidenten Anwar al-Sadat, Mohammed Anwar al-Sadat, erklärte beispielsweise, sich doch nicht aufstellen zu lassen, um seine Anhänger zu schützen. Auch der ehemalige Kurzzeit-Ministerpräsident Ahmad Shafiq gab auf, nachdem er laut Menschenrechtsorganisationen unter Hausarrest gestellt worden war. Zwei Generäle, die kandidieren wollten, wurden wegen angeblicher Regelverstößen gegen das Militärrecht verhaftet.