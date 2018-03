Xi Jinping, mächtig wie Mao

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hält seine Rede vor dem alljährlichen Nationalkongress in der großen Halle des Volkes in Peking. © Damir Sagolj/reu Chinas Staatspräsident Xi Jinping hält seine Rede vor dem alljährlichen Nationalkongress in der großen Halle des Volkes in Peking. © Damir Sagolj/reu



Peking. (dpa) Mit scharfen nationalistischen Tönen hat Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Aufbau eines "starken Chinas" aufgerufen. Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses sagte der Präsident am Dienstag: "Nichts kann uns stoppen", den "chinesischen Traum" vom Wiederaufstieg Chinas in der Welt zu verwirklichen.

"Wir sind entschlossen, den blutigen Kampf gegen unsere Feinde zu kämpfen", sagte Xi Jinping vor den knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking. "Wir haben starke Fähigkeiten, unseren rechtmäßigen Platz in der Welt einzunehmen."





Die Welt erlebe komplizierte Veränderungen mit beispiellosen Herausforderungen. Doch gebe es auch "strategische Gelegenheiten", sagte der Präsident. Das chinesische Volk sei "unbezwingbar und hartnäckig". "Wir werden neue Wunder schaffen." China solle "in der neuen Ära" unter seiner Führung den Aufbau moderner Streitkräfte "von Weltklasse" beschleunigen.

Unter starkem Beifall der Delegierten sagte Xi Jinping auch allen separatistischen Bestrebungen entschieden den Kampf an: "Nicht ein Zentimeter unseres Landes" werde aufgegeben.

Ohne direkt auf die strittigen chinesischen Ansprüche auf Inseln im Ost- oder Südchinesischen Meer einzugehen, sagte der Staats- und Parteichef ferner, China werde die Souveränität und territoriale Integrität des Landes schützen. Auch jeder Versuch, Taiwan von China abzutrennen, sei "zum Scheitern verurteilt". Peking betrachtet die demokratische Inselrepublik nur als abtrünnige Provinz.

In seiner Rede bekräftigte Xi Jinping die absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei "in allen Bereichen unseres Lebens" und forderte Gefolgschaft vom Volk. Die Herrschaft durch die Partei und ihre Führung sei das "entscheidende Wesen des Sozialismus chinesischer Prägung in der neuen Ära". Er verwies damit auf seine Leitideen, die der Volkskongress in der Verfassung verankert hatte.

In einem höchst kontroversen Schritt hatten ihm die Delegierten auch den Weg frei gemacht, unbegrenzt viele Amtszeiten regieren zu können. Um die Diskussion über die umstrittene Verfassungsänderung zu unterdrücken, waren auf der abschließenden, live übertragenen Pressekonferenz des Ministerpräsidenten Li Keqiang keine Fragen dazu erlaubt. Wie üblich wurden im Vorfeld nur Journalisten ausgewählt, die gewünschte und weniger heikle Fragen stellen wollten.