Russland hat eigenen Fragenkatalog zu Fall Skripal

London/Moskau/Tokio. Russland hat nach dem Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal in England konkrete Fragen an die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) gestellt. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch bei einem Besuch in Tokio. "Wir werden durchsetzen, dass alle unsere Fragen beantwortet werden."

Die britische Regierung macht Russland für den Anschlag verantwortlich, der angeblich mit dem in der Sowjetunion entwickelten chemischen Kampfstoff Nowitschok verübt wurde. OPCW-Experten sind in Großbritannien, um Proben zu bekommen. Die Analyse wird aber nach Angaben der UN-Organisation zwei bis drei Wochen dauern.

Lawrow warf der britischen Regierung vor, vorschnell zu urteilen. London treibe auch seine internationalen Partner in eine "verlogene Solidarität", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Großbritannien und Moskau haben in dem Streit gegenseitig Diplomaten ausgewiesen.

Britischer Botschafter nicht bei Treffen in Moskau dabei

In Moskau hat das Außenministerium in einem ungewöhnlichen Schritt für Mittwoch alle akkreditierten Botschafter eingeladen, um die russische Sicht darzustellen. An dem Treffen sollen auch Rüstungskontrollexperten teilnehmen. Ob der österreichische Botschafter in Moskau, Johannes Eigner, die Einladung wahrnehmen wird, war vorerst nicht bekannt.

Der britische Botschafter in Russland bleibt einem von Moskau anberaumten Treffen zum Fall Skripal fern. Laurie Bristow werde den Termin am Mittwoch nicht wahrnehmen, teilte die Vertretung Großbritanniens in der russischen Hauptstadt mit. Womöglich werde er von einem Diplomaten "auf Arbeitsebene" vertreten.

Auch der Leiter der EU-Delegation wird nicht mit am Tisch sitzen, wenn die russische Regierung ihre Sichtweise zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal darlegt. Botschafter Markus Ederer halte sich zur Zeit nicht in Russland auf, stattdessen werde sein Stellvertreter Sven-Olov Carlsson an dem Treffen teilnehmen, sagte Ederers Sprecherin.

Untersuchung von Chemiewaffenexperten

Klarheit soll eine Untersuchung von Chemiewaffenexperten bringen, die in Großbritannien Proben der beim Anschlag verwendeten Substanz entnommen haben. Die Analyse werde "zwei bis drei Wochen" in Anspruch nehmen, sagte der Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Ahmet Üzümcü, am Dienstag in New York.

Der Fall Skripal löste eine schwere Krise in den Beziehungen zwischen London und Moskau aus; nachdem Großbritannien die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angeordnet hatte, reagierte Russland mit einem entsprechenden Schritt. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte Großbritannien am Mittwoch vor weiteren "anti-russischen Maßnahmen". Seine Regierung werde in einem solchen Fall umgehend "zurückschlagen" und Gegensanktionen verhängen.