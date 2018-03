Der lange Arm Russlands

Zuckerberg mit russischem Investor Milner (rechts oben), Entwickler Kogan (mitte) und Cambridge Analytica-Chef Nix (unten). Fotos: apa/Steve Jennings, University of California Berkeley/afp. Zuckerberg mit russischem Investor Milner (rechts oben), Entwickler Kogan (mitte) und Cambridge Analytica-Chef Nix (unten). Fotos: apa/Steve Jennings, University of California Berkeley/afp.



San Francisco/London. (ast) "Es tut mir wirklich leid, dass das passiert ist." Nach tagelangem Schweigen hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei den mehr als zwei Milliarden Nutzern seines Netzwerks für den gigantischen Datenmissbrauch durch eine britische Datenanalysefirma entschuldigt. Er räumte seine persönliche Verantwortung und "Fehler" des Unternehmens in einem Interview mit dem TV-Sender CNN am Mittwoch ein. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Cambridge Analytica sich unerlaubt Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verschaffen konnte. Die Firma soll im US-Wahlkampf entscheidend dabei geholfen haben, mit als Werbung geschalteten gezielten Botschaften bei Facebook Anhänger des heutigen Präsidenten Donald Trump zu mobilisieren und zugleich potenzielle Wähler der Gegenkandidatin Hillary Clinton vom Urnengang abzubringen.

Seit dem Präsidentschaftswahlkampf mehren sich die Vorwürfe, der Republikaner und einige seiner Mitarbeiter hätten mit Russland gemeinsame Sache gemacht, um die Wahl zu gewinnen.

Der russische Milliardär

Der aktuelle Skandal um den Datenmissbrauch rückt auch die Russlandverbindungen des sozialen Netzwerkes in den Fokus.

Da gibt es einmal den einflussreichen russischen Unternehmer Juri Milner. Im Rahmen der Investigativ-Recherche der Paradise Papers wurde im November 2017 bekannt, dass hunderte Millionen Dollar an Kreml-Geld hinter großen Investitionen in Facebook und Twitter steckten. Der Milliardär Milner steht im Zentrum der Geldströme, die von der russischen Regierung via Offshore-Unternehmen in US-amerikanische Tech-Firmen flossen. Laut dem US-Tech-Magazin "Wired" schleuste 2011 die VTB Bank - überwiegend in russischem Staatsbesitz - 191 Millionen Dollar in den Investmentfonds DST Global, der damit elf Millionen Twitteraktien kaufte und 2014 mit einem Gewinn von rund 240 Millionen Dollar wieder verkaufte.

Kreml-Geld im Silicon Valley

Der russische Staat finanziert zwei große Investmentgesellschaften, die Gazprom Investholding und die VTB Bank. 2009 lieh Gazprom 920 Millionen Dollar dem Unternehmen Kanton, das auf den Britischen Jungferninseln registriert ist. Zwei Jahre später erwarb Kanton eine Anteilsmehrheit der Investmentfirma DST USA II, das mit Milner offen in Verbindung steht und mit dem in Facebook investiert wurde.

Laut den Panama Papers hat Kanton 197 Millionen Dollar von Gazprom erhalten - nur drei Monate, bevor Facebook seinen ersten Deal mit Milner ankündigte. Kanton hat darüber hinaus Verbindungen zu Alischer Usmanow, einem usbekisch-russischen Oligarchen, der dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew nahesteht. Milner gab an, dass Facebook und Twitter nicht wussten, dass die Finanzierung der Investitionen von der VTB Bank und Gazprom kamen. Es sei nicht üblich für DST , die Identität seiner Darlehensgeber bekanntzugeben, so Milner.