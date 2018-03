Langer Einsatz in Afghanistan

Mazar-i-Sharif. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Bundeswehr in Afghanistan auf einen Einsatz ohne absehbares Ende eingestimmt. Das Land sei noch nicht in der Lage, alleine die Sicherheitsverantwortung zu übernehmen, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag bei ihrem Besuch im deutschen Feldlager im nordafghanischen Mazar-i-Sharif.

"Es ist nicht eine Frage des Zeitplanes, der stur abgearbeitet wird." Das Engagement hänge von Erfolgen und dem Zustand im Land ab. "Wir brauchen Geduld, wir brauchen einen langen Atem", so von der Leyen.





Afghanistan unter enormem Druck der Taliban

Gemeinsam mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags machte sie sich am Sonntag ein Bild von der Lage vor Ort und besuchte unter anderem einen Stützpunkt der afghanischen Luftwaffe. Vieles habe sich für die Bevölkerung zum Positiven gewendet, sagte von der Leyen. Aber für die afghanischen Sicherheitskräfte sei es noch schwer, dem Druck der Taliban standzuhalten. Die Sicherheitskräfte kontrollierten derzeit 60 Prozent der Landesfläche. "Das ist gut, aber noch lange nicht genug." So wichtig die afghanischen Sicherheitskräfte für den Schutz der Bevölkerung und den Kampf gegen den Terror seien - eine dauerhaft tragfähige Lösung könne es nur durch einen politischen Prozess geben.

Der verlustreichste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr läuft bereits seit mehr als 16 Jahren, inzwischen nur noch als Ausbildungsmission. Am Donnerstag erst hatte der Bundestag die erneute Verlängerung der Mission um ein Jahr beschlossen. Die Truppe soll wegen der desolaten Sicherheitslage von bisher höchstens 980 Soldaten auf bis zu 1300 aufgestockt werden.