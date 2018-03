Al-Sisi will Macht weiter festigen

Kairo. (ag.) In Ägypten hat die dreitägige Präsidentschaftswahl begonnen, rund 60 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Amtsinhaber, Ex-Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi, gilt als haushoher Favorit. Der frühere Armeechef hat nur einen einzigen Herausforderer. Es handelt sich dabei um seinen Unterstützer, den Vorsitzenden der liberalen Al-Ghad-Partei, Mussa Mostafa Mussa.

Viele Stimmen werden dem wenig bekannten "Gegenkandidat" nicht vorausgesagt. Andere potenzielle Bewerber waren vor der Wahl verhaftet worden oder zogen ihre Kandidatur zurück. Da der Sieg des Amtsinhabers so gut wie feststeht, richtet sich das Augenmerk auf die Wahlbeteiligung als Indikator für al-Sisis Rückhalt in der Bevölkerung.





Eine Mehrheit der Ägypter sieht in dem Militär den "starken Mann", der dem Chaos nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Hosni Mubarak durch einen Volksaufstand im Jahr 2001 ein Ende setzte. Menschenrechtsgruppen werfen ihm indes vor, dass seine Herrschaft mittlerweile repressiver sei als die von Mubarak. Dies und die anhaltende Wirtschaftskrise samt erheblichen Preissteigerungen schaden dem Ansehen des Staatschefs, der auch wirtschaftliche Stabilität versprochen hatte.

Blutiger Putsch

Seinen Vorgänger, den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi, stürzte al-Sisi 2013 in einem blutigen Putsch. Bei dem schlimmsten Massaker der jüngeren ägyptischen Geschichte starben mehr als 800 Mursi-Anhänger. Ein Jahr später wurde al-Sisi zum Staatsoberhaupt gewählt.

Seitdem greift er immer stärker gegen alles durch, was die Stabilität am Nil und seine eigene Macht gefährden könnte. Menschenrechtlern zufolge sitzen zehntausende Oppositionelle teilweise ohne Prozess im Gefängnis. Die Zivilgesellschaft wird systematisch erstickt, während die Presse weitgehend gelenkt ist. Die islamistischen Muslimbrüder werden unter al-Sisis Führung verfolgt, genauso wie Kritiker oder Homosexuelle.

Al-Sisi war drei Jahre nach den arabischen Aufständen als Hoffnungsträger gestartet. Schmerzhafte, aber notwendige wirtschaftliche Reformen schadeten seiner Beliebtheit etwas, denn steigende Preise verärgern viele im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt.

Auf internationaler Bühne ist al-Sisi ein etablierter Staatsmann. Auch deshalb, weil der Westen im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Bekämpfung von Fluchtursachen auf ihn baut. Al-Sisis Familie tritt fast gar nicht in der Öffentlichkeit auf. Auch der Präsident selbst zieht aus Sicherheitsgründen geschlossene Räume vor. Die entscheidende Frage lautet, wie hoch die Wahlbeteiligung angesichts des sicheren Sieges al-Sisis ausfallen wird. Die Mobilisierung der Wähler war keine einfache Aufgabe, zumal Mitbewerber Mustafa wenige zur Urne locken wird. Al-Sisi meinte in einem TV-Interview, er habe nichts damit zu tun, dass er keine echten Gegner habe. "Ich schwöre bei Gott, ich wünschte, es gäbe einen, zwei oder zehn Gegenkandidaten." Aber das Land sei dafür noch nicht bereit.

Machtkampf in der Armee?

Das eigentliche Ringen um die Macht in Ägypten scheint sich unterdessen woanders abzuspielen. Die Neubesetzung wichtiger Posten beim Militär und in den Sicherheitskräften legte zuletzt die Vermutung nahe, dass ein Riss durch die oberen Führungszirkel geht. Wie sehr es dort wirklich rumort, könnten die nächsten vier Jahre zeigen: Nicht wenige erwarten von al-Sisi, dass er die Verfassung ändern will, um im Jahr 2022 noch einmal zur Wahl antreten zu können.