Nordkoreas Kim Jong Un besucht China

Peking. Als "Überraschungsbesuch" bezeichnet es die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat dem Medienbericht zufolge China besucht. Es handele sich vermutlich um die erste Auslandsreise seit 2011, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf drei ungenannte Quellen. Weitere Einzelheiten zu dem Besuch wurden nicht genannt.

China ist Nordkoreas einziger wichtiger Verbündeter. Die Regierung in Peking hat allerdings wegen des Atomprogrammes der Regierung in Pjöngjang ihre Unzufriedenheit durchblicken lassen. China trägt etwa Sanktionen der Vereinten Nationen (UN) gegen das isolierte Land mit. Zuletzt gab es zwischen den koreanischen Staaten und auch Nordkorea und den USA aber Zeichen einer Annäherung. Der unangekündigte Besuch reiht sich ein in die kürzliche Serie von diplomatischen Muskelspielen in Asien, während US-Präsident Donald Trump versucht, das Handelsdefizit der USA zu bekämpfen - was dem Bestreben, Kim dazu zu bewegen, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben in die Quere kommt.





China will nicht außen vor sein

Der chinesische Präsident Xi Jinping bereitet sich bereits auf einen Handelskrieg mit den USA vor, nachdem diese Strafzölle auf Stahl und Aluminium eingeführt haben, die vor allem auf die Volksrepublik abzielen sollen - auch wenn China die neuesten UN-Sanktionen gegen Nordkorea mit unterstützt hat.

"Sollte das Treffen bestätigt werden, könnte das produktiver sein, als das Foto mit Trump und Kim in ein paar Wochen", sagt Melissa Hanham, Forscherin des James Martin Center for Nonproliferation Studies, in Monterey, Kalifornien. "Nordkorea wird oft als undankbarer jüngerer Bruder wahrgenommen, doch die jüngsten Spannungen und das gestiegene Raketen- und Atomwaffenvermögen bedeuten, dass China die Sache ernst nimmt und aus dem Prozess nicht außen vor sein will."

Trump hatte Anfang März erklärt, Kim Jong Un treffen zu wollen, nachdem Südkorea ihm übermittelt hatte, dass dieser bereit dazu wäre, über die Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu reden.