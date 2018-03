Russland kündigt scharfe Reaktion an

Die russische Botschaft in Washington

London. Nach der Ausweisung russischer Diplomaten durch die USA plant die Regierung in Moskau harte Gegenmaßnahmen. Dies kündigte Vize-Außenminister Sergej Riabkow an. Allerdings sei sein Land nach wie vor offen für Gespräche mit den USA.

Die USA hatten am Montag angekündigt, 60 russische Diplomaten wegen des Russland zugeschriebenen Giftanschlags in England auf den Ex-Spion Sergej Skripal auszuweisen. Auch zahlreiche EU-Staaten sowie weitere Länder wie Kanada, die Ukraine und Australien wiesen russische Diplomaten aus. Insgesamt sind mehr als 100 russische Diplomaten betroffen. Die Regierung in Moskau, die nach eigener Darstellung nicht hinter dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter steht, sprach von einer Provokation.