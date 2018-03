Annäherung alter Verbündeter

Der ominöse grüne Zug mit dem gelben Streifen wurde in Peking gesichtet.

Peking. (reuters/dpa) Vor den geplanten Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA sucht Nordkorea offenbar die Abstimmung mit seinem wichtigsten Verbündeten China. Ein ranghoher Vertreter Nordkoreas sei in Peking, hieß es aus diplomatischen Kreisen am Dienstag. Medienberichten zufolge soll es sich um Machthaber Kim Jong-un selbst handeln. Es wäre der erste bekannte Auslandsbesuch Kims seit dessen Amtsübernahme 2011.

Wie einst der Vater?

Das chinesische Außenministerium wollte ein Treffen zwar nicht bestätigen. Wenn es Neuigkeiten gebe, werde dies mitgeteilt, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. Die USA und Südkorea schienen nicht im Vorfeld unterrichtet worden zu sein. In US-Kreisen hieß es, die zur Verfügung stehenden Informationen deuteten auf einen Kim-Besuch hin. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachtete, wie am Dienstag ein Fahrzeugkonvoi das staatliche Gästehaus Diaoyutai in Peking verließ, wo oft ausländische Staatschefs absteigen. Später sahen Reporter, wie ein Zug, der vermutlich die nordkoreanische Delegation an Bord hatte, einen Pekinger Bahnhof verließ.





Der dunkelgrüne Sonderzug ähnelte jenem, den Kims Vater Kim Jong-il 2010 und 2011 für Visiten in China benutzt hatte, die erst nach seinen Rückreisen bestätigt wurden. Er fuhr immer mit dem Zug, weil er Angst vor dem Fliegen hatte. Ob der Sohn auch Flugangst hat oder vielleicht eher aus Sicherheitsgründen und aus Furcht vor einem Attentat in der Luft mit dem gepanzerten Zug fährt, war unklar.

Laut regierungsnahen Kreisen in China könnte es sich bei dem Besucher nicht um Kim selbst, sondern um seine jüngere Schwester Kim Yo-jong handeln, die während der Olympischen Winterspiele in Südkorea den Boden für das geplante innerkoreanische Gipfeltreffen bereitete. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Newsis meldete unter Berufung auf Nordkorea nahestehende Kreise in Peking, dass Kims Schwester vom nominellen nordkoreanischen Staatsoberhaupt Kim Yong-nam begleitet werde.

Ein Besuch von Kim Jong-un wäre der vorläufige diplomatische Höhepunkt in dem Streit über das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas. Nach seiner überraschenden Annäherung an Südkorea seit Jahresanfang fasst Nordkoreas Machthaber voraussichtlich im April und Mai jeweils Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sowie mit US-Präsident Donald Trump ins Auge. Am Donnerstag sind vorbereitende Gespräche mit Südkorea geplant.

In der Gipfeldiplomatie stand der große Nachbar China bisher im Abseits. Beide Länder pflegen eigentlich traditionell freundschaftliche Beziehungen. China ist der wichtigste Verbündete des international weitgehend isolierten Landes und dessen größter Handelspartner. Aber das Verhältnis ist wegen der nordkoreanischen Atomversuche und Raketentests sehr angespannt. Peking setzt die im Weltsicherheitsrat beschlossenen Sanktionen der Vereinten Nationen gegen seinen Nachbarn verstärkt um, was in dem verarmten und isolierten Land zu Engpässen führt.

Xis Erfahrung mit Trump

Beobachter spekulierten, dass Nordkoreas Machthaber vielleicht eine Lockerung der Sanktionen bewirken und sich in China Schützenhilfe für seine diplomatischen Bemühungen holen will. "Er braucht dringend Unterstützung", sagte ein Diplomat. "Besonders wenn der Gipfel mit Trump platzt, dann wächst wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es auf eine militärische Lösung zuläuft." Dann brauche Kim Jong-un die Chinesen, um mäßigend auf die USA einzuwirken. Schon bei den 2009 abgebrochenen Sechs-Parteien-Gesprächen mit Nordkorea, den USA, Südkorea, Japan und Russland war China der Vermittler.

US-Diplomatenkreisen zufolge gebe es für China und Nordkorea gute Gründe, sich vor dem Gipfeltreffen Kims mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in und dem bis Mai erwarteten Treffen mit Donald Trump abzusprechen. Chinas Präsident Xi Jinping habe Trump bereits kennengelernt und wisse besser als andere in der Region, wie mit diesem zu verhandeln sei. Auf der anderen Seite müsse Xi in Erfahrung bringen, was Kim vorhabe.