Vor dem grünen Rasen enden die Sanktionen

Moskau/Zürich/Wien. Ein paar Umdrehungen gehen noch: In der internationalen Affäre um den Giftgasanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal wird an der Eskalationsspirale weiter gedreht. Großbritannien, das Russland für die Attacke verantwortlich macht, wies russische Diplomaten aus, und Moskau reagierte spiegelgleich. Dem britischen Beispiel folgten andere Länder - nicht zuletzt die USA. Diese wiederum werden nun vom Kreml beschuldigt, Druck auf Europa und weitere Regionen ausgeübt zu haben. Die Ausweisungsaktion sei das Ergebnis "kolossaler Erpressung" seitens der USA, befand der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Die Strafmaßnahmen könnten durchaus härter ausfallen. "Die Ausweisung von Diplomaten ist eine starke Geste", erklärt der Politologe Gerhard Mangott. Aber die Abberufung von Botschaftern wäre ein schärferes Signal. "Das würde jedoch einen Abbruch diplomatischer Beziehungen bedeuten - das hat es nicht einmal im Kalten Krieg gegeben", sagt der Russland-Experte, der an der Universität Innsbruck unterrichtet.





Allerdings hätten die EU-Staaten auch eine weitere Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen - nämlich im Wirtschafts- und Finanzbereich. Da dieser aber Gemeinschaftsrecht ist, müsste das auf EU-Ebene passieren. "Dafür gibt es derzeit keine Mehrheit", stellt Mangott fest. Einzelnen Länder bleibe daher die Ausweisung von Diplomaten - oder beispielsweise der Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft, die Russland ab Juni ausrichtet. Zuletzt kündigten Island und Australien an, keine Regierungsvertreter zu der Großveranstaltung zu schicken.

Unpopuläre Maßnahme

Ein härterer Schlag wäre freilich, würden namhafte Fußball-Nationalmannschaften das Turnier boykottieren. Das wird allerdings weder in Großbritannien noch im Rest Europas in Erwägung gezogen - aus guten Gründen. Zum einen wäre eine solche Forderung aus der Politik gegen die Statuten des Weltfußballverbandes Fifa, der Interventionen von Regierungen in den Fußball untersagt und schon bei geringeren Anlässen Mitgliedsverbände suspendiert hat. Zum anderen aufgrund der Emotionen, die bei den Fans im Spiel sind: Kaum ein Spitzenvertreter eines Landes würde eine bei den Wählern derart unpopuläre Maßnahme verlangen. Letztlich würden nicht so sehr Präsident Wladimir Putin und die russische Regierung bestraft, sondern die eigenen Sportler, so der Tenor. Nicht zuletzt deswegen gab es seit den Olympia-Boykott-Spielen von Moskau 1980 und Los Angeles 1984 keine ähnlich gelagerten Aktionen, abgesehen von kleineren Anlässen wie etwa dem jüngsten Biathlon-Weltcup-Finale in Russland. An der Fußball-WM 1978 nahmen alle qualifizierten Teams teil, obwohl die Militärdiktatur im Gastgeberland Argentinien ein Schreckensregime errichtet hatte; und auch bei den Winterspielen in Sotschi 2014 hatte es Diskussionen über Putins Ukraine-Politik sowie Menschenrechtsverletzungen gegeben. Zwar waren einige Politiker den Spielen ferngeblieben, die Sportler sind aber allesamt gekommen.