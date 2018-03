Kurz notiert

Hamburgs neuer Bürgermeister. Der SPD-Politiker Peter Tschentscher ist neuer Bürgermeister von Hamburg. Der 52-jährige bisherige Finanzsenator wurde am Mittwoch zum Nachfolger von Olaf Scholz gewählt, der als Finanzminister und Vizekanzler in die Bundespolitik gewechselt war. Tschentscher erhielt im Hamburger Landesparlament 71 Ja-Stimmen bei 45 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. In der Hansestadt regieren SPD und Grüne gemeinsam. Sie kommen zusammen auf 73 von 121 Mandaten.

Wer nicht wählt, zahlt. Am letzten Tag der Präsidentenwahl in Ägypten hat die Wahlkommission Nichtwählern mit einer Geldstrafe gedroht. Staatliche Medien berichteten, dass eine entsprechende Regelung im Wahlrecht angewandt werden könne und Nichtwähler dann eine Strafe von 500 Ägyptischen Pfund (etwa 23 Euro) bezahlen müssten. Dies ist vor allem für einkommensschwache Familien sehr viel Geld. Machthaber al-Sisi wird so gut wie sicher wiedergewählt, er befürchtet aber eine geringe Wahlbeteiligung.





Papst besuchte Vorgänger. Papst Franziskus hat seinem Vorgänger Benedikt XVI. einen frühzeitigen Osterbesuch abgestattet. Wie regelmäßig zu kirchlichen Festtagen, hat sich Franziskus am Dienstagnachmittag in das Kloster "Mater Ecclesiae" in den Vatikanischen Gärten begeben, wo der emeritierte Pontifex lebt. Gewöhnlich ist der offizielle päpstliche Terminkalender dienstags kaum gefüllt, sodass Franziskus die Gelegenheit für spontane Besuche oder auch Gespräche nutzt.

Drohnen im Donbass. Nach einer eineinhalbjährigen Pause wird die OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine erneut Camcopter S-100-Langstreckendrohnen des österreichischen Herstellers Schiebel zur Überwachung des Waffenstillstands im Donbass einsetzen. Die unbemannten, hubschrauberartigen S-100, die über einen Einsatzradius von 200 Kilometern verfügen, waren zuvor seit dem Oktober 2014 zur Überwachung der Minsker Waffenstillstandsabkommen eingesetzt worden. Elektronische Störangriffe und Boden-Luft-Geschoße im Rebellengebiet erschwerten jedoch ihre Anwendung.

Zusammenstoß verhindert. US-Soldaten haben nach Angaben des Pentagons einen erneuten Zusammenstoß mit mutmaßlich russischen Söldnern in Syrien knapp verhindert. Bei einer Militäroperation östlich des Flusses Euphrat seien "russische Elemente" Stellungen von US-Soldaten "zu nah" gekommen, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Dienstag. Die US-Armee habe die russischen Streitkräfte in Syrien über den Vorfall informiert, woraufhin sich die Kämpfer wieder zurückgezogen hätten.

US-Wirtschaft wächst stärker. Die US-Wirtschaft hat auch dank der Konsumfreude ihrer Bürger zuletzt ein höheres Wachstumstempo angeschlagen als gedacht. Zwischen Oktober und Dezember stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,9 Prozent. Die Verbraucherausgaben legten Ende 2017 mit 4,0 Prozent so stark zu wie seit drei Jahren nicht mehr.