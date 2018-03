Eine heiße Suppe - und Korruptionsvorwürfe

Die Vorwürfe gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erhärten sich. © reuters/Ronen Zvulun Die Vorwürfe gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erhärten sich. © reuters/Ronen Zvulun



Jerusalem. (ast/reu) Große Aufregung. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Spital. Etwas Ernstes gar? "Ich bin auf dem Weg nach Hause. Etwas Erholung und eine heiße Suppe werden die Sache kurieren." Der Regierungschef gab bereits am Dienstagabend ein Lebenszeichen via Kurznachrichtendienst Twitter. Netanjahu wurde nach einer kurzen Untersuchung am Mittwoch dann aus dem Krankenhaus entlassen. Ein Reuters-Kameramann sah, wie sein Konvoi vom Krankenhaus wegfuhr.

Das Büro des Ministerpräsidenten teilte mit, die Tests hätten ergeben, dass Netanjahu an einer leichten Virusinfektion der oberen Atemwege erkrankt sei. Sein Leibarzt gehe davon aus, dass er eine Krankheit vor zwei Wochen nicht richtig auskuriert habe. Der 68-Jährige hatte sich zuvor mit Fieber und Husten ins Krankenhaus begeben, um sich untersuchen zu lassen.





Illegale Gefälligkeiten

Weiter virulent bleibt allerdings die Korruptionsaffäre um die Telekommunikationsfirma Bezeq, in die Netanjahu samt Familie verstrickt sein soll, bei der wohl keine heiße Suppe helfen wird. Die israelische Polizei hat Medienberichten zufolge erst vergangenen Montag den Ministerpräsidenten erneut zu der Causa befragt. Auf Filmaufnahmen war zu sehen, wie ein Polizeifahrzeug auf das Gelände des Amtssitzes des Ministerpräsidenten in Jerusalem fuhr. Medien berichteten, Netanjahus Ehefrau und sein Sohn sollten getrennt zu ihrem Verhältnis zum Bezeq-Eigner und seiner Frau vernommen werden.

Weder die Polizei noch der Anwalt von Netanjahus Familie wollten sich dazu äußern. Dabei war es bereits das zweite Mal, dass Netanjahu zu der Sache vernommen wurde. Der Regierungschef, der alle Vorwürfe zurückweist und sich als Opfer einer Hexenjagd sieht, ist in insgesamt drei Korruptionsfälle verwickelt, die seine politische Zukunft belasten. Auf Facebook schrieb Netanjahu, diese seien Teil "einer Kampagne der Verfolgung" gegen ihn und seine Familie, die seit Jahren laufe. Die Berichte befeuerten Spekulationen, dass Netanjahu Neuwahlen ansetzen könnte, um während des Wahlkampfs Ermittlungen gegen ihn zu verzögern und seine Unterstützer hinter sich zu sammeln.

Bislang halten ihm die wichtigsten Koalitionspartner die Treue. Netanjahu hat bereits angekündigt, bei den Ende 2019 anstehenden Wahlen für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren.

Netanjahu steht konkret im Verdacht, Bezeq regelmäßig Gefälligkeiten erwiesen zu haben. Im Gegenzug soll die größte Telekommunikationsfirma Israels für eine positive Berichterstattung auf einer Nachrichtenseite gesorgt haben, die der Bezeq-Eigner kontrolliert.

Zwei frühere Netanjahu-Vertraute haben sich als Kronzeugen zur Verfügung gestellt: der einstige Generaldirektor im Kommunikationsministerium, Schlomo Filber, und Netanjahus ehemaliger Sprecher, Nir Hefetz.

In den beiden anderen Korruptionsfällen hat die Polizei bereits empfohlen, Anklage gegen Netanjahu wegen Bestechung zu erheben. Es geht um Geschenke von Geschäftsleuten in Höhe von 300.000 Dollar sowie um die versuchte Absprachen mit dem Medienunternehmen über positive Berichterstattung im Gegenzug für Wettbewerbsvorteile. Die Entscheidung, ob Netanjahu angeklagt wird, obliegt der Staatsanwaltschaft. Wann sie gefällt wird, ist offen. Bislang genießt Netanjahu die Unterstützung seiner Koalitionspartner, die die nächsten Schritte der Staatsanwaltschaft abwarten wollen.

Verurteilte Politiker

Dass die israelische Justiz hohe Politiker nicht verschont, dürfte den Ministerpräsidenten zusätzlich ins Schwitzen bringen. So wurde Ehud Olmert, der von 2006 bis 2009 den direkten Vorgänger Netanjahus im Amt stellte, 2012 wegen Untreue schuldig gesprochen - das war das erste Mal, dass ein früherer israelischer Regierungschef überhaupt verurteilt wurde. 16 Monate saß er im Gefängnis.

Auch der ehemalige Staatspräsident Mosche Katzav fasste eine Haftstrafe aus. 2010 wurde er wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe sowie der Behinderung der Justiz schuldig gesprochen und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zudem musste er 20.000 Euro Entschädigung zahlen. Im Dezember 2016 wurde Katzav vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.