Russland weist 60 US-Diplomaten aus

Moskau. Als Reaktion auf die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten aus den USA im Zuge der Skripal-Affäre hat Moskau die Ausweisung derselben Anzahl von US-Diplomaten angekündigt. Zudem werde das Konsulat der USA in Sankt Petersburg geschlossen, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstagabend in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Zudem wolle Russland auch Diplomaten anderer Länder ausweisen, die russische Vertreter zu unerwünschten Personen erklärt hatten, sagte Lawrow. Zuvor hatte die US-Regierung 60 russischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen und die Schließung des russischen Konsulats in Seattle verfügt. Die USA und andere westliche Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Deutschland haben insgesamt etwa 130 Russen ausgewiesen, weil sie die Regierung in Moskau für den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia Skripal in Südengland verantwortlich machen.

Julia Skripal auf dem Weg der Besserung

Der Gesundheitszustand der Tochter des Ex-Doppelagenten Skripal bessert sich zusehends. Julia Skripal spreche gut auf die Behandlung an, teilte das Krankenhaus im englischen Salisbury am Donnerstag mit. Der Zustand von Sergej Skripal hat sich dem Krankenhaus zufolge nicht verändert, er bleibe "kritisch aber stabil".

"Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Julia Skripal rasche Fortschritte macht und nicht mehr in einem kritischen Zustand ist", sagte die medizinische Leiterin des Bezirkskrankenhauses in Salisbury, Christine Blanshard, der Mitteilung zufolge. Die 33-Jährige bleibe aber weiterhin rund um die Uhr in Behandlung.

Julia Skripal und ihr Vater Sergej (66) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Innenstadt von Salisbury entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden.

An der Haustür vergiftet

Die beiden kamen wohl an ihrer eigenen Haustür in Salisbury mit dem Gift in Kontakt. Dort wurde die höchste Konzentration des Nervengifts entdeckt, teilte die Polizei mit. Einem BBC-Bericht zufolge soll es an der Türklinke gewesen sein, möglicherweise in Form einer klebrigen Masse, die dort hingeschmiert wurde. Die Tür wurden inzwischen abmontiert. Medienberichten zufolge wurde ein Spielplatz in der Nähe des Hauses am Donnerstag abgesperrt.

London macht Moskau für den Anschlag verantwortlich. Russland streitet aber jegliche Verantwortung ab. Trotzdem wiesen weltweit inzwischen 27 Staaten russische Diplomaten aus, darunter auch Deutschland, Frankreich und die USA, nicht aber Österreich. Die Gesamtzahl der betroffenen Personen liegt bei mehr als 140. Sieben weiteren russische Diplomaten wurden von der NATO vor die Tür gesetzt.

Österreich könnte Vermittler sein

Außenministerin Karin Kneissl betonte am Donnerstag neuerlich die prinzipielle Bereitschaft Österreichs, in der Affäre eine Vermittlerrolle einzunehmen. Allerdings habe es bisher keine entsprechende Anfrage gegeben, sagte Kneissl im Gespräch mit Journalisten. "Wenn wir gefragt werden, werden wir vermitteln."

Ähnlich hatte sich Kneissl bereits am Mittwoch in der "ORF-ZiB 2" geäußert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Moskau Österreich indirekt mit einer potenziellen Vermittlerrolle in Verbindung gebracht. Russland brauche "jede Stimme, die London helfen kann, zur Vernunft zu kommen", erklärte er auf eine entsprechende Frage.

Die auf einem FPÖ-Ticket in der schwarz-blauen Regierung sitzende Kneissl wiederum verwies am Donnerstag erneut auf die österreichische Praxis, "Gesprächskanäle und Kommunikation offen zu halten." Der Vorfall harre zudem noch seiner Aufklärung, meinte sie. In der internationalen Diplomatie komme es auch auf Diskretion und "die Zwischentöne" an, bekräftigte Kneissl. Sie habe jedenfalls im Verlauf des Donnerstags noch ein Gespräch mit dem in Wien akkreditierten britischen Botschafter.

Karas kritisiert Regierung

Großbritannien reagierte diplomatisch zurückhaltend auf die Entscheidung Österreichs. In einer am Donnerstag übermittelten Stellungnahme der britischen Botschaft heißt es lediglich: "Wir schätzen es sehr, dass Österreich gemeinsam mit allen anderen EU-Ländern seine Solidarität mit dem Vereinigten Königreich bekundet hat und uns in der Formulierung eines klaren Statements des Europäischen Rats sowie beim Zurückrufen des EU Botschafters aus Moskau unterstützt hat."

Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, kritisierte die fehlende Solidarität Österreichs. "Neutralität ist für Österreich kein Argument! Sorry!", erklärte Karas dieser Tage auf "Twitter". Österreich habe nach dem EU-Beitritt 1995 auch in der Verfassung klargestellt , dass es in der EU nicht neutral, sondern solidarisch sei, betonte Karas. Kritik an der österreichischen Haltung übte auch der frühere schwedische Außenminister Carl Bildt. "Österreich sagt, es ist ein neutrales Land und lehnt es ab, sich der Mehrheit der EU bei Maßnahmen gegen Russland wegen des Nervengiftangriffs anzuschließen. Aber die Neutralität ist kaum kompatibel mit EU-Mitgliedschaft" erklärte Bildt ebenfalls auf "Twitter". An der Ausweisung russischer Diplomaten hat sich auch das bündnisfreie Schweden beteiligt.