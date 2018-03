Tausende Palästinenser bei "Marsch der Rückkehr"

Jerusalem/Gaza. Tausende Palästinenser sind am Freitagvormittag zu den geplanten Massenprotesten im Gazastreifen gekommen. Die Menschen versammelten sich in der Nähe des Sicherheitszaunes an der Grenze zu Israel für den "Marsch der Rückkehr", berichteten palästinensische Medien und Augenzeugen.

Die radikal-islamische Hamas will mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Es sollen auch zahlreiche Zeltlager im Grenzgebiet errichtet werden. Mehrere Palästinenser-Organisationen haben zu sechswöchigen Protesten an der Grenze ab Freitag aufgerufen.

Fotos zeigten am Freitagmorgen zahlreiche Zelte. Demonstranten verbrannten Bilder von US-Präsident Donald Trump. Die USA hatten im Dezember einseitig Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und damit den Zorn der Palästinenser auf sich gezogen.

Die Palästinenserführung unter Präsident Mahmoud Abbas (Abu Mazen) will Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen eigenen Staat neben Israel. Die radikalislamische Hamas hingegen erhebt Anspruch auf ganz Palästina und strebt die Auslöschung des "zionistischen Gebildes", Israel, an.

Palästinensischer Bauer durch israelisches Panzergeschoss getötet

Vor den geplanten Massenprotesten ist im palästinensischen Gazastreifen nach Angaben der dortigen Behörden ein Bauer durch ein israelisches Panzergeschoss getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde durch das Geschoss nahe der Stadt Khan Younis verletzt, wie das Gesundheitsministerium des Gebiets am Freitag mitteilte. Das israelische Militär lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.

Israel warnt Palästinenser vor Grenzannäherung - "Lebensgefahr"

Mit Beginn der geplanten Massenproteste im Gazastreifen hat Israels

Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Menschen vor einer

Annäherung an den Grenzzaun gewarnt. "Jeder, der sich dem Zaun nähert,

riskiert sein Leben", warnte Lieberman am Freitag auf Twitter auf

Arabisch.

Die Armee hat nach einem Bericht der israelischen

Nachrichtenseite "ynet" bereits vor den Protesten mehr als 100

Scharfschützen in der Nähe der Grenze postiert.