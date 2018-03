Wie du mir, so ich dir

London/Moskau. Fast vier Wochen nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hoffen Ermittler nun auf Aussagen seiner Tochter Julia. Möglicherweise könnte sie etwa Auskunft darüber geben, ob sie und ihr Vater vor dem Attentat verfolgt wurden, berichteten britische Medien am Freitag.

Der 66-jährige Sergej und Julia Skripal waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Julia Skripal geht es nach Klinikangaben inzwischen deutlich besser. Die 33-Jährige ist bei Bewusstsein, berichtete der TV-Sender Sky News. Sie lebt in Moskau und hatte ihren Vater besucht. Er ist weiter in kritischem, aber stabilem Zustand. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. Das Nervengift soll an den Händen der Opfer nachgewiesen worden sein. London bezichtigt daher den Kreml als Drahtzieher des Anschlags. Moskau weist die Anschuldigungen aber vehement zurück.





Die Skripals kamen wohl an ihrer eigenen Haustür in Salisbury mit dem Gift in Kontakt, wie die Ermittler herausfanden. Es soll der BBC zufolge an der Türklinke aufgebracht worden sein.

Einige Nachbarn, Briefträger und die ersten Ermittler am Tatort stehen unter Beobachtung, da auch sie mit dem Nervengift in Kontakt gekommen sein könnten, wie die Zeitung "The Telegraph" berichtete. Ein Spielplatz in der Nähe des Hauses wurde abgesperrt.

Der Streit zwischen Großbritannien und Russland löste eine weltweite diplomatische Krise aus. Fast 30 Länder wiesen inzwischen mehr als 140 russische Diplomaten aus.

Dutzende Botschafter

wurden vorgeladen

Die Regierung in Moskau verfügte am Donnerstag im Gegenzug die Ausweisung dutzender westlicher Diplomaten. Sogleich am Freitag hatte das Außenministerium die Botschafter der Länder einbestellt, die russische Diplomaten des Landes verwiesen hatten.

Ihnen wurden Protestnoten übergeben und die Gegenmaßnahmen verkündet, teilte das Ministerium mit. Zu den einbestellten Botschaftern gehörten unter anderen auch die Vertreter Frankreichs und Deutschlands. Der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch sagte beim Verlassen des Außenministeriums: "Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben." Deutschland sei dazu weiter bereit und offen für den Dialog. Angesichts der "schlimmen Vorfälle in Salisbury" müsse Russland aber Klarheit und Transparenz schaffen und berechtigte Fragen beantworten.

Mit gleicher Münze wird nun heimgezahlt: Deutschland hatte vier Diplomaten ausgewiesen, also mussten vier deutsche Diplomaten das Land verlassen. Drei tschechische, zwei niederländische und zwei italienische Diplomaten mussten ebenso am Freitag gehen, so wie die Regierungen Polens und der baltischen Staaten ihre Personal abziehen musste.

Die Regierung in London hat einen Monat Zeit, die Zahl der diplomatischen Vertreter in Russland auf die selbe Anzahl russischer Vertreter in Großbritannien zu reduzieren. Aus den USA müssen 60 diplomatische Mitarbeiter binnen einer Woche gehen. Zudem wird das US-Generalkonsulat in St. Petersburg geschlossen.

Angesichts wachsender Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einer Art neuem Kalten Krieg.

Moskau ist nach eigenen Angaben daran interessiert, die wegen des Giftanschlags in Großbritannien angespannten Beziehungen zu anderen Staaten zu reparieren. Vorwürfe aus den USA, die Regierung in Moskau sei nicht an Diplomatie interessiert, träfen nicht zu, sagte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin.