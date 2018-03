Tote bei "Marsch der Rückkehr" im Gazastreifen

Gaza/Jerusalem. Bei den Protesten tausender Palästinenser im Gazastreifen an der Grenze zu Israel ist es zu Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Es gab zahlreiche Tote und über tausend Verletzte, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Bereits in der Nacht sei ein Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden, am Freitag starb ein weiterer Demonstrant.

Nach palästinensischen Medienberichten kamen mehr als 20.000 Menschen zu dem "Marsch der Rückkehr". Die radikal-islamische Hamas wollte mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.





Schüsse auf "Angreifer"

Fotos zeigten zahlreiche Zelte im Grenzgebiet, Menschen schwenkten palästinensische Flaggen. Demonstranten verbrannten Bilder von US-Präsident Donald Trump. Die USA hatten im Dezember einseitig Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und damit den Zorn der Palästinenser auf sich gezogen.

Die Palästinenserführung unter Präsident Mahmoud Abbas will Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen eigenen Staat neben Israel. Die radikalislamische Hamas hingegen erhebt Anspruch auf ganz Palästina und strebt die Auslöschung des "zionistischen Gebildes", Israel, an.

Die israelische Armee sprach von Protesten an sechs verschiedenen Orten im Gazastreifen. Palästinenser würden brennende Reifen in Richtung der israelischen Soldaten rollen und Steine werfen, hieß es in einer Mitteilung. Die Soldaten würden gezielt auf Anstifter schießen. "Die Hamas-Terrororganisation gefährdet das Leben von Zivilisten", so die Armee. "Wir betonen, dass dieser Marsch friedlich ist", hatte zuvor das führende Hamas-Mitglied Khalil al-Haya gesagt. Deswegen würden auch Frauen und Kinder an den Protesten teilnehmen.