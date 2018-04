Rebellen ziehen aus letzter Bastion in Ost-Ghuta ab

Information

Die Ost-Ghuta-Region vor den Toren von Damaskus war eine der ersten Hochburgen der Opposition nach Beginn des Syrien-Konflikts vor sieben Jahren. Bereits 2012 wurde sie von den Rebellen eingenommen, seit 2013 stand sie unter Belagerung der Armee. Knapp 400.000 Menschen lebten in den östlichen Vororten der Hauptstadt. Zu der Region von rund hundert Quadratkilometern gehören große Industrieanlagen, aber auch fruchtbare landwirtschaftliche Gebiete.



Wegen der langen Blockade mangelt es in Ost-Ghuta an Lebensmitteln und Medikamenten, viele Einwohner leiden seit langem an Hunger, gerade Kinder sind teils stark unterernährt. Die massive Offensive der Armee hatte das Leid der Zivilisten in den vergangenen Wochen noch weiter verschärft.