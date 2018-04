Baltische Staatschefs hoffen bei Trump auf ein Signal an Moskau

Donald Trump ist nicht für Kritik an Moskau bekannt. © afp/Loeb Donald Trump ist nicht für Kritik an Moskau bekannt. © afp/Loeb



Washington. Die Fronten zwischen Russland und dem Westen sind verhärtet. Seit dem Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien ist das Verhältnis so schlecht wie lange nicht mehr. Das Thema dürfte mit auf der Agenda stehen, wenn US-Präsident Donald Trump am Dienstag seine drei Amtskollegen aus Estland, Lettland und Litauen im Weißen Haus empfängt.

Die Erwartungen der Staatschefs der drei kleinen EU- und Nato-Staaten, die seit ihrer wiedererlangten Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 den engen Schulterschluss mit den USA suchen, sind hoch: Von ihrem Besuch versprechen sie sich Solidarität, mehr Sicherheit - und ein klares Signal an Moskau. Trump aber ist nicht als Kritiker des Kremls bekannt, auch wenn seine Regierung in der Skripal-Affäre deutliche Maßnahmen ergriff.





"Das Hauptthema wird unzweifelhaft Sicherheit sein", betonte der lettische Präsident Raimonds Vejonis vor dem Vierergipfel. Gemeinsam mit Kersti Kaljulaid (Estland) und Dalia Grybauskaite (Litauen) will er bei Trump vor dem Nato-Gipfel im Juli in Brüssel für eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke werben. Unterstützung erhoffen sich die an Russland grenzenden Länder im Nordosten Europas besonders bei der Luftverteidigung und Flugabwehr.

Nicht zuletzt seit der russischen Annexion der Krim und dem Krieg in der Ukraine sehen die baltischen Staaten Moskaus Muskelspiele mit wachsender Sorge. Umso wichtiger ist den drei Regierungen daher die Unterstützung durch den Westen und besonders durch die USA - ohne Wenn und Aber. Gerne würde man das Bekenntnis zur Solidarität einmal unmissverständlich aus dem Mund Trumps hören.

Dass Trump die Nato im Wahlkampf als "obsolet" bezeichnet hatte, hallt in Tallinn, Riga und Vilnius noch immer nach. Mit Sorge werden auch die Auseinandersetzungen des US-Präsidenten mit den Verbündeten in Europa beobachtet. In einer Umfrage zu Jahresbeginn in Litauen trauten zwei Drittel der Befragten Trump nicht zu, die richtigen Entscheidungen zu wichtigen politischen Fragen zu treffen. Das Misstrauen gegenüber den US-Präsidenten ist damit fast so hoch wie gegenüber Kremlchef Wladimir Putin, der ohnehin wie ein Geist über dem Treffen schweben dürfte. Denn auch Trumps lobende Worte über Russlands Präsidenten sind im Baltikum nicht vergessen.

Zwar hat sich der Ton zwischen den Regierungen in Moskau und Washington erheblich verschärft, Trump verhält sich aber ruhig. Als seine Regierung in der vergangenen Woche als Reaktion auf den Giftanschlag in Großbritannien 60 russische Diplomaten auswies und das russische Konsulat in Seattle schloss, blieb der Präsident still. Mitarbeiter seines Sicherheitsrates warnten Russland mit scharfen Worten, Trump aber äußerte sich nicht öffentlich dazu.

Trumps Einladung an Putin

Dafür gab der Kreml am Montag bekannt, dass Trump Putin zu einem Treffen nach Washington eingeladen. Trump habe dies bei einem Telefonat mit Putin am 20. März getan, sagte Kremlberater Juri Uschakow in Moskau. Damals war lediglich bekannt geworden, dass die beiden ein Treffen in Erwägung ziehen. Uschakow räumte aber ein, dass der Fall Skripal ein Treffen erschwere.